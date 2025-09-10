Gercep, el primer DPRD de Java Occidental al Ministerio del Interior para una evaluación de las asignaciones en el hogar

Yakarta, Viva – Vicepresidente provincial de DPRD Java OccidentalMQ Iswara, visitando el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) consultar relacionado evaluación Prestación residente miembro de la junta.

Iswara enfatizó, DPRD de Java Occidental ser el primero en el país entregó los resultados de la evaluación. Este paso también confirma el compromiso del DPRD de Java Occidental en respuesta a la polémica de una asignación de casa llena de gente en el centro de atención pública.

«Alhamdulillah, hoy represento a la DPRD provincial de Java Occidental de acuerdo con los resultados del Rapim que transmite la preparación de la DPRD de Java Occidental relacionada con la asignación de vivienda que recibimos para ser evaluado por el Ministerio del Interior.

Según él, el momento de la evaluación fue correcto porque fue acompañado por la discusión de la enmienda de Java Occidental APBD, que también estaba en la evaluación del Ministerio del Interior. Se aseguró de que su fiesta no estaba jugando en este proceso.

De acuerdo con la dirección del Ministro del Interior Tito Karnavian, la evaluación de las asignaciones de vivienda se aplicará a todos los miembros de la RPD de la provincia y la regencia/ciudad en Indonesia.

«El Ministerio de Asuntos Interiores del Interior hace un seguimiento inmediato. Y aparentemente no solo Java Occidental, según la dirección del Ministro de Asuntos Interiores, se evaluará todos los DPRD provinciales y de regencia/ciudad en toda Indonesia», dijo.

Aun así, reveló Iswara, los resultados finales de la evaluación todavía estaban esperando que todas las provincias presentaran sus informes al Ministerio del Interior.

«Con respecto al proceso de evaluación en el Ministerio del Interior, esperando todas las evaluaciones para que cada provincia ingrese al Ministerio del Interior, porque Java Occidental es la primera provincia en presentar una evaluación al Ministerio del Interior», dijo.