Gerard Vanenburg fue despedido del equipo nacional indonesio o se determinó que era 1-2 días

VIVA – El presidente de PSSI, Erick Thohir, aseguró una decisión sobre el futuro Gerald Vanenburg De Equipo nacional Pronto se anunciará la Indonesia U-23. Erick dijo que la evaluación se discutiría en una reunión con rangos técnicos en los próximos uno o dos días.

«[Soal Gerald bagaimana evaluasinya?] So Director Técnico [Alexander Zwiers] revisará, en 1-2 días la reunión discutirá Juegos SEA«Erick dijo en una conferencia de prensa en Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Vanenburg no logró traer a Garuda Muda para avanzar a la Copa Asiática U-23 2026. Anteriormente, el entrenador holandés tampoco pudo ofrecer el título en la Copa AFF U-23 2025.

Según Erick, una evaluación de Vanenburg no se puede hacer a toda prisa. El proceso de revisión involucrará a Alexander Zwiers como director técnico, así como la Agencia Nacional del Equipo (BTN).

«Más tarde, el director técnico es una revisión. Las apuestas ya están allí. Sí, por lo que hay un director técnico, ya hay un BTN, revisaremos juntos», dijo Erick.

El propio Vanenburg solo fue asignado para liderar el equipo nacional U-23 en la Copa AFF y la calificación de la Copa Asiática U-23. Además, también simultáneamente como entrenador asistente Equipo nacional indonesio sénior.

Erick enfatizó que la discusión del destino de Vanenburg no podía separarse de la agenda de los Juegos Sea 2025. El evento multinacional requiere una preparación cuidadosa, incluida la cuestión de los entrenadores en los que se confiará en el equipo.

«Alhamdulillah, PSSI es ahora el estrato del entrenamiento.

«Es demasiado temprano para hablar sobre el nombre, porque el proceso se está ejecutando. Los Juegos del Sea son multieventes y deben sentarse con el gobierno hablando sobre el objetivo», continuó.