VIVA – Leyenda del Barcelona y exjugador de la selección española, Gerard Piquébrindando apoyo total a Selección Nacional de Indonesia a pesar de sus esfuerzos por pasar a copa del mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos no ha tenido éxito.

La lucha de Garuda Muda se detuvo en la cuarta ronda de clasificación Copa del Mundo 2026 Zona Asiática tras perder para competir con la Selección de Arabia Saudita y la Selección de Irak. Aun así, Piqué cree que el futuro del fútbol indonesio es brillante.

«Sé que quieres clasificarte para el Mundial y eso no ha sucedido este año. Sin embargo, realmente creo que algún día Indonesia se clasificará para el Mundial», dijo Piqué, citado por Antara.

Piqué evalúa que la base del fútbol indonesio tiene actualmente una gran base de masas y se encuentra en un camino de desarrollo positivo. La participación del público y el entusiasmo de los aficionados muestran un potencial extraordinario para el fútbol indonesio.

«El potencial es enorme, hay más de 200 millones de personas que están muy interesadas en el fútbol. Sé que es importante para ustedes competir en la Copa del Mundo, y en algún momento sucederá», explicó el ganador de la Copa del Mundo de 2010.

Además, Piqué destacó la importancia de invertir en el fútbol base. Según él, el desarrollo constante de jugadores jóvenes traerá grandes beneficios en el futuro, incluida la oportunidad para que la selección nacional de Indonesia aparezca en el escenario mundial.

«Si esto se hace de manera consistente, estoy seguro de que con el tiempo habrá una oportunidad para que Indonesia juegue la Copa del Mundo. Ese es el deseo y el sueño de todos en este país», dijo Piqué, que también jugó en el Manchester United.

La leyenda del fútbol español espera que pueda continuar el apoyo al desarrollo juvenil, para que algún día Indonesia pueda sentirse orgullosa de competir en el mayor escenario del fútbol mundial.