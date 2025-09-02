Gerard Depardieu será juicio penal por cargos de violación

Gerard Depardieuquien ha desencadenado un momento decisivo para el movimiento #MeToo en Francia, estará en un juicio penal en el que será procesado por violación por penetración digital y acusaciones de agresión sexual presentadas por el actor francés Charlotte Arnould.

Arnould presentó esos cargos en 2018, cuando ella 22, y alegó que DePardieu la había violado dos veces en su casa en París el 7 y 13 de agosto. DePardieu fue acusado de esos cargos desde el 16 de diciembre de 2020, e intentó que los cargos se retiren en 2022, llamando a las acusaciones de las acusaciones, pero el fiscal de Paris dijo que había evidencia grave y confirmada que justa justa justa los topares. acusado «, según el medio de comunicación, Francia 24.

A principios de este año, DePardieu fue condenado por agresión sexual contra dos mujeres y recibió una sentencia de prisión de 18 meses de un tribunal de París, luego de un juicio de cuatro días durante el cual Depardieu refutó todas las acusaciones. El veredicto se derivó de los cargos de agresión sexual presentados por dos mujeres, un decorador establecido y un subdirector, que trabajó en el rodaje de «The Green Shutters» en 2021. Los fiscales también solicitaron al tribunal que malifique al actor y lo obligó a someterse a un tratamiento psicológico, así como que lo registrara en el archivo de delincuentes sexuales.

El decorador de set y el subdirector formaron parte de las 13 mujeres de comportamiento sexualmente inapropiado en un informe publicado por el sitio web de noticias de investigación francesa Médiapart en abril de 2023.

Si bien ahora se retiró a regañadientes de la actuación a raíz de estas acusaciones, Fanny Ardant, la conocida actriz francesa convertida en cinefilas que se puso en cuenta durante el juicio, y filmó la película en Portugal en la primavera.