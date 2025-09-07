Gerald Vanenburg no tiene miedo de un mal historial contra el entrenador surcoreano

Sidoarjo, Viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 23 Gerald Vanenburg No me importan los registros negativos nunca han derrotado al entrenador surcoreano durante el Garuda Muda Garuda.

El equipo de Vanenburg enfrentará Equipo nacional de Corea del Sur Entrenado por Lee Min-Sung en el partido final de la calificación de la Copa Asiática U-23 2026 Group J en el estadio Gelora Delta Sidoarjo el martes la próxima semana.

«No me importa, realmente no (me importa con el registro negativo)», dijo Vanenburg en una conferencia de prensa después de que Indonesia ganó 5-0 sobre Macao el sábado.

Vanenburg ha sometido a siete partidos con Garuda Muda que terminó con tres partidos sin una victoria, de los cuales dos de ellos enfrentaron un equipo que fue criado por un entrenador surcoreano.

El partido contra el primer entrenador surcoreano tuvo lugar en la final del campeonato ASEAN U-23 2025 en Yakarta contra Vietnam a fines de julio cuando Indonesia se rindió 0-1.

El jugador del equipo nacional U-23 indonesio, Arkhan Fikri, celebra un gol contra Macao Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Luego, el partido contra los clasificatorios de la Copa Asiática de Laospada J U-23 2026. Laos liderados por el entrenador Ha Hyeok-Jun hizo que Indonesia no pudiera elegir los puntos porque fue compensado por 0-0.

«Lo que intentamos hacer es ganar cada partido. Y si es un entrenador de Corea del Sur o no, no me importa», dijo el entrenador holandés.

Afirmó que, al mirar cada partido, no es el tipo de entrenador al que le gusta centrarse demasiado en la fuerza del oponente o las cosas fuera del campo, incluido el registro negativo de la reunión.

«Para mí, esta no es la primera vez. Gané la Liga de Campeones (con el PSV Eindhoven como jugador), todo. Pienso en mi equipo. Eso es lo que creo», dijo Vanenburg, quien también fue el ganador de la Copa de Europa de 1988 con los holandeses.

«Lo único que quiero es vencerlos», agregó.

Dijo que su equipo tenía la calidad de ganar el partido, incluso el torneo de la Copa Asiática U-23 2026 si estaba calificado de la ronda de clasificación.

Por lo tanto, dijo, su equipo no necesitaba tener miedo de enfrentar a nadie a su oponente, incluida Corea del Sur que nunca había estado ausente de las seis ediciones de la Copa Asiática U-23, y lo había ganado en 2020.

«Debido a que creo que con este equipo también podemos ganar el torneo. Realmente creo. Pero también podemos ser eliminados si perdemos contra Corea», dijo el entrenador de 61 años.

«Vietnam no es mucho mejor que nosotros. Tailandia no es mucho mejor que nosotros. Corea tampoco es mejor que nosotros. Eso es lo que creo. Entonces, no, como creo, están muy bien. Estoy orgulloso de mi equipo e intentamos vencer a Corea», concluyó.

El partido contra Corea del Sur es muy crucial para Indonesia porque Indonesia tiene cuatro puntos, mientras que Corea del Sur tiene seis puntos. La serie o la pérdida de la serie hará que Garuda Young no se califique directamente a las finales de la Copa Asiática U-23 2026 en Arabia Saudita. (Hormiga)