Gerald Vanenburg anuncia 23 jugadores del equipo nacional U-23 indonesio en los clasificatorios de la Copa Asiática 2026

Martes 26 de agosto de 2025 – 11:50 Wib
VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia U-23, Gerald VanenburgFinalmente anunció la lista de escuadrones para los clasificatorios de la Copa Asiática U-23 2026 que se celebrarán el próximo septiembre.
Leer también:
La naturalización fue aprobada por el DPR, Mauro Zijlstra y Miliano Jonathans defendieron inmediatamente al equipo nacional indonesio
Un total de 23 jugadores fueron llamados para fortalecer a Garuda Muda. El nombre más destacado es el defensor Nec Nijmegen U-21 de los Países Bajos, Dion Markx.
Debut Dion Markx
Leer también:
Decepcionado, PSSI informó a Kuwait a AFC debido al juicio cancelado contra el equipo nacional indonesio
Esta llamada se convirtió en la primera para Dion Markx después de naturalizarse oficialmente como ciudadano indonesio (WNI) en febrero de 2025.
Sin embargo, en contraste con Dion, el equipo de los geipos que se naturaliza junto con él no está incluido en la lista.
Leer también:
3 Se cree que la controversia es una razón fuerte por la que Pratama Arhan se divorció de Azizah Salsha
Varios nombres están ausentes
Además de los geipos, varios otros nombres también están ausentes. El mediocampista del FC Utrecht, Ivar Jenner, no fue llamado porque todavía estaba en recuperación de lesiones. Del mismo modo con Achmad Maulana Syarif y Victor Dethan, que tampoco están registrados.
Aun así, Vanenburg todavía confió su equipo a varios jugadores de pilares. Arkhan Fikri, Dony Tri Pamungkas y Muhammad Ferrari regresaron a la columna vertebral del equipo.
Combinación de jugadores jóvenes y senior
Vanenburg también mantiene varias caras que aparecen en la Copa Aff U-23 de 2025, como Jens Raven, Toni Firmansyah, a Kadek Arel Priyatna.
No solo eso, los jugadores que están acostumbrados a fortalecer el equipo nacional senior también se despliegan para ayudar a Garuda Muda. Entre ellos Rafael Struick y Hokky Caraka.
Grupo anfitrión J
Indonesia actuará como anfitrión J Group J U-23 Asian Cup Califiation 2026. El estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, fue elegido como un lugar de partido del 3 al 9 de septiembre de 2025.
Garuda Muda se enfrentará al duro oponente del equipo nacional de Corea del Sur U-23. Además, también fueron desafiados por Laos U-23 y Macau U-23.
Lista completa de jugadores Equipo nacional indonesio U-23
Kiper:
Muhammad Ardiansyah
Cahya Supriadi
Daffa Fasya
Bek:
4. Kakang Rudianto
5. Envíe los precios
6. Muhammad Ferrari
7. Dion Markx
8. Alfharezzi Buffon
9. Mikael Tata
10. Dony Tri Pamungkas
11. Frengky Missa
Mediocampista:
12. Toni Firmansyah
13. Zanadin Fariz
14. Robi Darwis
15. Arkhan Fikri
16. Ananda Raehan
17. Rayhan Hannan
El atacante:
18. Hokky Caraka
19. Jens Raven
20. Rafael Struick
21. Ricky Pratama
22. Salim Tuharea
23. Rahmat Arjuna
Página siguiente
Combinación de jugadores jóvenes y senior