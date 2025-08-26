Gerald Vanenburg anuncia 23 jugadores del equipo nacional U-23 indonesio en los clasificatorios de la Copa Asiática 2026

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia U-23, Gerald VanenburgFinalmente anunció la lista de escuadrones para los clasificatorios de la Copa Asiática U-23 2026 que se celebrarán el próximo septiembre.

Un total de 23 jugadores fueron llamados para fortalecer a Garuda Muda. El nombre más destacado es el defensor Nec Nijmegen U-21 de los Países Bajos, Dion Markx.

Debut Dion Markx

Esta llamada se convirtió en la primera para Dion Markx después de naturalizarse oficialmente como ciudadano indonesio (WNI) en febrero de 2025.

Sin embargo, en contraste con Dion, el equipo de los geipos que se naturaliza junto con él no está incluido en la lista.

Varios nombres están ausentes

Además de los geipos, varios otros nombres también están ausentes. El mediocampista del FC Utrecht, Ivar Jenner, no fue llamado porque todavía estaba en recuperación de lesiones. Del mismo modo con Achmad Maulana Syarif y Victor Dethan, que tampoco están registrados.

Aun así, Vanenburg todavía confió su equipo a varios jugadores de pilares. Arkhan Fikri, Dony Tri Pamungkas y Muhammad Ferrari regresaron a la columna vertebral del equipo.

Combinación de jugadores jóvenes y senior

Vanenburg también mantiene varias caras que aparecen en la Copa Aff U-23 de 2025, como Jens Raven, Toni Firmansyah, a Kadek Arel Priyatna.

No solo eso, los jugadores que están acostumbrados a fortalecer el equipo nacional senior también se despliegan para ayudar a Garuda Muda. Entre ellos Rafael Struick y Hokky Caraka.

Grupo anfitrión J

Indonesia actuará como anfitrión J Group J U-23 Asian Cup Califiation 2026. El estadio del Delta Gelora, Sidoarjo, fue elegido como un lugar de partido del 3 al 9 de septiembre de 2025.

Garuda Muda se enfrentará al duro oponente del equipo nacional de Corea del Sur U-23. Además, también fueron desafiados por Laos U-23 y Macau U-23.

Lista completa de jugadores Equipo nacional indonesio U-23

Kiper:

Muhammad Ardiansyah

Cahya Supriadi

Daffa Fasya

Bek:

4. Kakang Rudianto

5. Envíe los precios

6. Muhammad Ferrari

7. Dion Markx

8. Alfharezzi Buffon

9. Mikael Tata

10. Dony Tri Pamungkas

11. Frengky Missa

Mediocampista:

12. Toni Firmansyah

13. Zanadin Fariz

14. Robi Darwis

15. Arkhan Fikri

16. Ananda Raehan

17. Rayhan Hannan

El atacante:

18. Hokky Caraka

19. Jens Raven

20. Rafael Struick

21. Ricky Pratama

22. Salim Tuharea

23. Rahmat Arjuna