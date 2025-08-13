Georges St-Pierre advierte el acuerdo de UFC-Paramount podría ser «terrible»

Georges St-Pierre Recientemente compartió sus pensamientos sobre el histórico de los UFC de $ 7.7 mil millones de derechos de los medios con el acuerdo de los derechos de los medios Supremo. Ese acuerdo, que comienza en 2026, finalizará el modo tradicional de pago por visión y moverá todos los eventos de UFC a la transmisión.

Los fanáticos tendrán acceso a todos UFC eventos con una tarifa mensual única como parte de su Paramount+ paquete. Los eventos seleccionados también se emitirán CBS. Si bien esto suena conveniente para los fanáticos, St-Pierre cree que podría ser una mala noticia para los luchadores.

Durante una entrevista con CubiertasEl ex campeón de dos divisiones sonó la alarma. Advirtió a los combatientes que posiblemente podrían estar en desventaja.

St-Pierre fue uno de los mayores benefactores del modelo de pago por visión, especialmente durante su largo reinado como campeón de peso welter de UFC. Obtuvo un porcentaje de ingresos de pago por visión como campeón, haciendo que sus peleas sean extremadamente lucrativas.

«Creo que va a quitarle algo de influencia para que los grandes nombres tengan una discusión para negociar más dinero», dijo St-Pierre. Podría ser bueno para el UFC, como promotor, terrible para los luchadores «.

Añadió

«Puede ser algo malo para los combatientes de una manera que tienen menos influencia».

Georges St-Pierre dibuja paralelos a negociaciones pasadas con el UFC

St-Pierre también comparó el cambio con sus propias negociaciones contractuales con el UFC. Reveló cómo abordó sus ofertas durante el pico de su carrera. La clave, dijo, estaba mostrando su valor más allá de solo pelear.

«Podría decirle al UFC: ‘Oye, si quieres que haga toda la promoción, quiero convertirme en socio’, St-Pierre Dicho Coverss. «‘Quiero un pedazo del pastel para negociar una parte de los ingresos de pago por visión. Porque si estoy haciendo toda la promoción, te estoy ayudando, pero debes ayudarme. Necesitas hacerme un compañero».

St-Pierre presentó un caso fuerte durante esas negociaciones. Consistentemente vendió cientos de miles de visitas de pago por visión y a menudo llevaba eventos con su poder estelar. Sus obligaciones de medios adicionales le dieron la capacidad de argumentar una mayor parte de los ingresos.

Con el movimiento a un modelo de transmisión de tarifa plana, las preocupaciones de St-Pierre se preocupan a los combatientes actuales no tendrán las mismas herramientas. Sin una reducción directa de los ingresos de las ventas de eventos y la transparencia, pueden tener dificultades para negociar un salario más alto.

¿Cuántas compras de pago por visión generó la pelea final de UFC de St-Pierre?

La apelación de pago por visión de St-Pierre se mantuvo fuerte incluso después de un despido de cuatro años. Regresó en UFC 217 en 2017 para enfrentar a Michael Bisping para el campeonato de peso mediano. El evento fue un gran éxito.

En esa pelea, St-Pierre presentó a Bisping en la cuarta ronda para convertirse en el último luchador para lograr el estatus de doble campeón.

Su pelea final siguió a una racha de fuertes actuaciones de pago por visión. UFC 217 generó 875,000 compras. El número estaba en línea con algunos de sus números anteriores cuando encabezó los eventos como campeón de peso welter.

Los tres principales carteles anteriores de St-Pierre superaron las 600,000 compras. Su pelea contra Nick Díaz en UFC 158 fue el más exitoso, generando 950,000 compras.

La mayor tasa de compra de la carrera de St-Pierre llegó a UFC 100donde luchó contra Thiago Alves en el evento principal. La tarjeta histórica vendió 1.6 millones de pagos por visión.

St-Pierre fue uno de los combatientes que estaban clave para encabezar el UFC durante un período de auge para la promoción.