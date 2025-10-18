George Pickens de los Cowboys obtiene una nueva actualización de contrato

El vaqueros de dallas se encuentran con una situación que probablemente no esperaban, con George Pickens jugando un fútbol excelente. Cuando los Cowboys lo adquirieron en un canje, la esperanza era que Pickens fuera un jugador superior al promedio tal como lo fue con los Acereros de Pittsburgh durante los primeros tres años de su carrera.

Sin embargo, el producto de la Universidad de Georgia ha estado mejor que nunca, promediando 16,4 yardas por recepción y ya anotando seis touchdowns, la mayor cantidad en sus cuatro años de carrera. Pickens también tiene 525 yardas en sólo 32 recepciones, lo que demuestra lo grandioso que ha sido como una gran amenaza.

Con una situación contractual próxima que debe resolverse, algunos comienzan a preguntarse cuánto podría obtener Pickens. Según una fuente anónima, según Yahoo! Deportes, Pickens podría terminar consiguiendo lo que consiguió Tee Higgins. Higgins y el Bengals de Cincinnati llegó a un acuerdo sobre una extensión de cuatro años y 115 millones de dólares.

«Eso [Pickens acquisition in May] realmente ha funcionado, pero necesitan impulsarlo ahora”, la fuente dicho. «Va a ser difícil pagarle a Pickens lo que él ordenará en [free agency]. Incluso si dejas de lado los riesgos de personalidad. [the Cowboys] Sería tan pesado en la ofensiva si le pagaran. Se convierte en el bengalíes. Eso se volvió unidimensional muy rápido. Creo que los Pickens [negotiation] También comienza en la extensión Tee Higgins. … Estoy seguro de que hay un impulso de [maximize] Pickens mientras lo tienen para esta carrera y luego abordar el puente del contrato en el [NFL scouting] combinar [in February].”

¿Deberían los vaqueros pagarle a George Pickens?

Darle a otro receptor una tonelada de dinero, dada la vaqueros de dallas Ya tenemos a CeeDee Lamb encerrada, puede que no sea algo que Jerry Jones quiera hacer.

Sin embargo, también admitió que es algo que debe considerar, dado lo genial que ha sido Pickens con los jugadores de la plantilla. Si realmente se siente así, es posible que pueda ser creativo y tratar de encontrar algo que funcione para ambos.

“Como sabes, eso [extension] Incluso tiene una competencia y el aspecto mismo», dijo Jones a los periodistas esta semana. «Está haciendo más de lo que esperábamos o de lo que podríamos haber esperado. Y lo que es realmente especial es que es una verdadera ventaja tenerlo en el equipo. Es una verdadera ventaja con sus compañeros de equipo. Es una gran ventaja para esos entrenadores, y esos entrenadores realmente piensan muy bien en él.

¿Podrían los Cowboys cambiar a George Pickens?

La idea de canjear a Pickens también ha surgido para los Dallas Cowboys, y muchos lo han sugerido. El último en hacerlo fue Mike Florio, quien escribió que si los Cowboys lo abandonan ahora, podrían obtener una selección decente a cambio.

Sin embargo, si los Cowboys están en condiciones de llegar a los playoffs, no tendría absolutamente ningún sentido dejar a un jugador que está jugando tan bien como Pickens para comenzar el año.

«Algunos han sugerido que los Cowboys deberían intercambiar a Pickens ahora, antes de la fecha límite. No es una idea descabellada, dado que no será fácil retenerlo. El mejor enfoque podría ser etiquetar e intercambiar a Pickens a principios de 2026, lo que les daría Pickens para el resto de la temporada. Y si termina fuerte, Pickens podría valer incluso más después de lo que obtendría cuando llegue la fecha límite de cambios en tres semanas». el escribio.