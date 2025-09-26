George Pickens de los Cowboys hace que la Semana 4 prometa a Dak Prescott

Cuando hay un jugador del calibre del Vaqueros‘ Cordero de Ceedee En la lista, hay una cierta gravedad que atrae que atrae a los oponentes en todos los niveles de la defensa. Por otro lado, cuando un jugador como el cordero no está allí, y no lo estará por un tiempo, ya que se recupera de un esguince de tobillo alto sufrido en la Semana 3, la ofensiva de manera similar siente la ausencia.
Después de todo, en solo cinco años, Lamb tiene 6,561 yardas que reciben para los Cowboys, que ocupa el séptimo lugar en la historia del equipo. Sus 512 recepciones ocupan el cuarto lugar, y tiene el récord de una temporada en capturas (135) y yardas (1,749). No está mal teniendo en cuenta que la historia de la franquicia se remonta a siete décadas.
Sin cordero, entonces, su amplio compañero de recuperación George Pickens Dice: «Puedes decirle a una persona que falta».
George Pickens nunca ha tenido un QB como Dak Prescott
En efecto. Pickens, sin embargo, ha sido un WR1 antes, durante sus tres temporadas en Pittsburgh cuando contó 2,841 yardas jugando con quarterbacks como Kenny Pickett, Mitch Trubisky, Mason Rudolph, Justin Fields y un Russell Wilson de Russell Wilson.
Ahora tiene Dak Prescott arrojándole la pelota. Y sin cordero, Pickens siente un deber para su mariscal de campo y prometió «aparecer» para él.
«Siempre tenemos que presentarnos a Dak, todos los demás receptores también. Solo estamos tratando de permanecer en la misma página y esperando [Lamb’s] La recuperación va bien » Pickens dijo.
Es una buena oportunidad para construir sobre las 13 capturas y 166 yardas que Pickens tiene hasta ahora, y para mostrar, a medida que se dirige a la agencia libre el próximo invierno, se le debe pagar como un WR2 de gama alta o un WR1 de rango medio.
«Oh, es una gran oportunidad», dijo Pickens. «Ya me muestro, pero solo quiero presentarme a Dak y mostrar para el equipo y obtener un doblaje … Solo tengo que hacer jugadas, correr las rutas correctas y, ya sabes, presentarlo a Dak».
Dak Prescott de Cowboys
También se le preguntó a Prescott sobre Pickens y expresó su confianza en que puede compensar la ausencia de Lamb.
«Estoy muy cómodo y muy seguro, en lo que va a hacer, donde espero que esté y donde espera la pelota. Esas comunicaciones están continuamente ocurriendo», dijo Prescott el jueves.
«Una conversación que acabamos de hacerlo hoy fue una que se necesitaba después de un par de incompletos en una bola determinada, solo volviendo a eso y que teníamos la misma mentalidad de cómo vamos a atacar esa ruta. Es un gran jugador. Te dije todo eso desde el momento en que apareció. Estos receptores, tipos como George, Ceedee, hacen que sea fácil para que esa química crezca.
«Van a hacer su trabajo y solo les hablo un poco sobre lo que espero aquí, lo que espero allí, y van a hacer jugadas; así que estoy buscando continuar construyendo sobre lo que solo hemos comenzado».
Los vaqueros no cambiarán el papel de George Pickens
Si bien podría parecer desde el exterior que los Cowboys están manejando la ofensiva de manera diferente en la ausencia de Lamb, el entrenador Brian Schottenheimer dijo que ese no es el caso. Los Cowboys han estado usando Pickens para probar las defensas profundamente, y continuarán haciéndolo sin cordero, comenzando con los Packers en la Semana 4.
«George siempre será una parte focal de lo que estamos haciendo, ya sea que Ceedee esté ahí fuera o no», Schottenheimer dijo. «Eso realmente no cambia. Diría que el papel de George realmente no cambia. Es más de algunos de los otros tipos a su alrededor los que cambiarían».
Sean Deveney es un veterano reportero deportivo que cubre la NBA, la NFL y MLB para Heavy.com. Ha escrito para Heavy desde 2019 y tiene más de dos décadas de experiencia que cubre la NBA, incluidos 17 años como el principal reportero de la NBA para Sporting News. Deveney es el autor de 7 libros de no ficción, incluyendo «Fun City», «antes de que Wrigley se convirtiera en Wrigley» y «enfrentando a Michael Jordan». Más sobre Sean Deveney
Más pesado para los vaqueros
Cargando más historias