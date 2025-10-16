George Pickens de los Cowboys cambia la imagen «tóxica» de los Steelers

Ha sido una navegación tranquila aquí en 2025 para vaqueros receptor abierto George Pickensquien llegó a Dallas en lo que fue un intercambio de ganga (una tercera ronda en 2026 y un intercambio de selección tardío en 2027) con el Acereros. El costo para los Cowboys de conseguir a Pickens fue notablemente bajo, por supuesto, para un jugador que había sumado 2,040 yardas en las dos temporadas anteriores.

Eso se debió a la reputación de Pickens en sus días con los Steelers, durante los cuales frecuentemente aterrizaba en la caseta del entrenador Mike Tomlin, quien dijo de Pickens a fines del año pasado que «simplemente tiene que crecer».

Ahora, mientras está prosperando con los Cowboys gracias a seis touchdowns, el máximo de la liga, además de estar en ritmo para atrapar 91 pasesy para 1,487 yardas, las cuales serían marcas personales, Pickens está remodelando la imagen que siente que fue gravemente distorsionada por los rumores y chismes en Pittsburgh.

Pickens dijo que ignoró la mayor parte de las charlas mientras estaba con los Steelers. «No fue realmente difícil ignorarlo porque sabía quién era», dijo después de la práctica de esta semana. «Soy la persona que todo el mundo ve ahora. Es como algo por lo que tienes que pasar. Y luego siempre supe que la gente no me conoce, así que nunca me importó realmente».

George Pickens acusado de ser «tóxico» por los Steelers

El peor ejemplo del asesinato del personaje de Pickens se produjo después del intercambio, cuando los Steelers vencieron al periodista Mark Kaboly. escribió el tipo de datos personales dañinos en Twitter/X que tan a menudo proviene de un equipo después de un intercambio. No hay duda de que algunos con los Steelers estaban ansiosos por dañar la reputación de Pickens en su salida por la puerta.

Kaboly escribió: «Me dijeron que los muchachos importantes del vestuario se cansaron de las payasadas de Pickens y rápidamente se desanimaron por él por múltiples razones. Algunos sintieron que sería contraproducente mantenerlo cerca, incluso con su talento único. Sintieron que el vestuario podría volverse tóxico».

George Pickens divirtiéndose con vaqueros

Esa ha sido una experiencia de Pickens muy diferente a la que parecen estar teniendo los Cowboys. Pickens ha hablado repetidamente sobre la cercanía del equipo y la sala de receptores abiertos. Y sus compañeros y entrenadores han señalado lo divertido que es tenerlo en el vestuario.

Insiste que fue igual con los Steelers, pero que hubo elementos en la organización que buscaron dañar su imagen.

“Especialmente fuera de las cámaras”, dijo Pickens. «Quiero decir, no puedo grabarme. Definitivamente, la gente puede publicar cosas que pueden empañar tu imagen, pero siempre siento que me estoy divirtiendo».

Vaqueros ‘animados’

Ese es su objetivo ahora. Pickens dijo que emplea docenas de apretones de manos con sus compañeros de equipo y que le gusta mantenerlos a todos tranquilos.

«Definitivamente, como dije con los muchachos en la sala de receptores, los muchachos que veo todos los días también nos mantienen animados», dijo Pickens.

El entrenador Brian Schottenheimer comentó esta semana lo divertido que es Pickens. Pickens estuvo de acuerdo en eso.

«Soy súper divertido», dijo. «Siento que una vez que me conoces, siento que Schotty realmente me conoce, así que eso es algo que definitivamente puede decir sobre mí porque definitivamente soy un tipo tonto al que le gusta hacer reír a la gente. Solo ya conoces ciertos chistes, ciertos juegos de palabras para diferentes tipos. En cierto modo lo relajo».