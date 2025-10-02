George Michael Estate gracias Taylor Swift por ‘figura paterna’

La finca George Michael agradeció Taylor Swift el jueves para interpolar el éxito del productor discográfico de inglés de 1987 «Father Figura» en su muy esperado álbum de estudio muy esperado, «»La vida de una showgirl. «

«Nos encantó cuando Taylor Swift y su equipo se nos acercaron a principios de este año sobre la incorporación de una interpolación de la canción clásica de George Michael ‘Father Figura’ en una nueva canción del mismo título que aparecerá en su próximo álbum», se lee en un comunicado publicado en el Página de Facebook de George Michael. «Cuando escuchamos la canción, no dudamos en aceptar esta asociación entre dos grandes artistas y sabemos que George habría sentido lo mismo. George Michael Entertainment desea a Taylor todo el éxito con ‘La vida de una showgirl’ y ‘figura paterna'».

«Life of a Showgirl» Primero revelado En agosto, es Establecido en debutar el 3 de octubre y presenta a su compañera sensación pop Sabrina Carpenter en la canción principal. Típico del catálogo musical de Swift, el álbum estará disponible en múltiples variantes, incluida la edición «The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume» en Vinyl de naranja Glitter, así como «La vida de un showgirl: la multitud es su rey» Vendido «Vendido exclusivamente en Target. El registro también estará disponible en formatos de CD y cassette.

Durante su entrevista de «nuevas alturas», Swift dijo que «la vida de un showgirl» se inspiró en la alegría que sintió mientras actuaba en su gira ERAS.

«Este álbum trata sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena de mi vida interior durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante», dijo. «Simplemente proviene del lugar más infecciosamente alegre, salvaje y dramático en el que me encontraba en mi vida, y para que la efervesencia haya aparecido en este disco».