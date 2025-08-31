George Mackay y Callum Turner zarparan

El debut de Mark Jenkins en 2019 «Bait» fue un retrato monocromático de un microbudget de una comunidad costera de Cornualles que se deleitó con su estética procesada a mano de la vieja escuela y demostró ser un éxito indie sorpresa en los cines del Reino Unido. La firma se enfrenta a la gentrificación tomada en su narrativa en pantalla, sobre los pueblos de clase media que abarrotan las empresas locales de larga data, también se sintió indicativa del lugar de Jenkins en una industria cinematográfica con la intención de adoptar métodos más nuevos, más lisos y más comerciales. No habrías apostado a la casa en ese entonces con él, eventualmente haciendo una película de terror fantástica con actores de nombre, pero seis años y dos características más tarde, aquí estamos con «Rosa de Nevada» – Una película que aparentemente cumple con esa descripción, aunque el resultado iridiscente y misteriosamente hermoso traiciona no es un toque de compromiso por parte de Jenkins.

El pivote para la narración de historias de género no es una sorpresa. Jenkins ya fue allí en su característica de segundo año 2022 «Enys Men», que se duplicó en la técnica cálida de «Bait» (aunque esta vez en un color saturado), pero la casó con un cuento de condición folk Fue una decepción honorable, pero «Rose of Nevada» encuentra un medio feliz e incluso emocionante: explorar litalmente a la extraña mientras examina honestamente un rincón descuidado de Inglaterra de la clase trabajadora. También revive el homenaje tierno y muerto del «cebo» al arco, los estilos cortos de una escuela previa de «realismo» de la pantalla británica, con estrellas George Mackay y Callum Turner deslizándose a la perfección en ese mundo rápido, granulado y post-dudado.

Después de las fechas del festival en Venecia y Toronto, «Rose of Nevada» seguramente puede esperar una distribución más extensa que cualquiera de las películas anteriores de Jenkins, en gran parte gracias a los principales hombres, tanto excelentes mientras quedan completamente subservientes de su visión de Helmer Brambly, Uncarnished y Mingling Perfectly con sus actores de «Bait» de Historia de Historias y Jenkins. Woodvine. Hacer coincidir el éxito nacional de «cebo» de rayo en la botella podría ser una tarea difícil, aunque de cualquier manera, la película sella a su creador de una banda de un solo hombre (que toma la escritura exclusiva, la dirección, la edición, la lente, la puntuación y el crédito de diseño de sonido) como una voz distintiva, ahora eminentemente reconocible.

Los fanáticos ya sintonizados en dicha voz se sentirán inmediatamente en casa con el montaje introductorio de la nueva película: imágenes de primer plano de óxido, roca y cuerda, tan desgarradora y con textura palpablemente que sientes que podrías tocar la pantalla y salir con las yemas de los dedos húmedos y manchados. Las malas hierbas florecientes se abrieron paso a través de grietas de pavimento, baldosas de techo de pizarra lacadas por la lluvia, pelando las puertas delanteras deformadas y desvanecidas por el sol a la madera de deriva virtual: la cámara de Jenkins atesora todos los detalles hacia abajo de su localidad, un pueblo pescador que se desvanece y no llamado visitado por pocos y abandonados por muchos.

Sin embargo, contra viento y marea, una cosa ha regresado: el bote homónimo. Un recipiente maltratado, torpe y desagradable, tan rojizo del desierto de Nevada como una losa de bacalao maltratado, se declaró perdida en el mar hace 30 años, con su tripulación de pescadores locales que se cree que las olas reclamaron. Cuando aparece milagrosamente una mañana en el puerto del pueblo, no tripulado pero intacto, augura revivió la fortuna para una comunidad que cae en tiempos difíciles, a pesar de las palabras «sal del bote ahora» tallado siniestramente en la madera. El joven y desempleado hombre de familia Nick (Mackay) es voluntario para sacar el bote, junto con Taciturn, el nuevo vagabundo Liam (Turner) y el grizzled Seadog Murgey (Francis Magee). Las aguas están llenas de peces, y en poco tiempo la bodega del bote también está. Las comodidades del hogar esperan.

O no, como resultado. El cambio de realidad contundente de «Rose of Nevada» se experimenta mejor sin el prevalor, aunque es justo decir que la película es un viaje de viaje en el tiempo de LO-Fi, enronándose sobre sí mismo de manera vertiginosa y de pelea en la cabeza y dependiendo de diferencias sutiles en el estado de ánimo y el período. Exteriormente, la aldea de los hombres no cambia mucho a lo largo de décadas, aunque las diferencias en la forma de vida y el espíritu comunitario se sienten agudamente. Es un desvío de la historia apropiado para el cine de Jenkin, que se siente cronológicamente atrapado entre los años sesenta y 2020, y una que expone una costura ordenada de tensión entre los dos personajes principales, ya que uno anhela el presente y el otro se adapta, sin inicio, al pasado.

Es una historia magra: los guiones de Jenkins continúan desperdiciando tan pocas palabras como sus personajes, aunque una más tensa, propulsora e incluso afectando a una que «enys hombres», que estaba mucho más preocupado por la inquietud sensorial que cualquier otra cosa. Aún así, los placeres más ricos y duraderos aquí son los formales, que comienzan con las exigentes composiciones de la vida muerta y los tonos primarios aceitosos y vehementes de la lente de 16 mm de Jenkins, lo que puede hacer un tema pintoresco de una chuleta marítima o una bota de color amarillo mostaza. Al igual que en sus películas anteriores, un paisaje sonoro que se prepara completamente en la publicación es una maravilla artesanal, que sumerge a los espectadores tanto en el peligroso estruendo metálico de un barco quizás de manifestación y el artificio reconfortante de la realización de películas analógicas. Cualquiera que sea el año «Rose of Nevada» al que navegan, seguimos contentos a bordo.