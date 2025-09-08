George Kittle y Jauan Jennings Actualizaciones de lesiones

San Francisco 49ers ala cerrada estrella George Kittle (isquiotibiales) tendrá una resonancia magnética dentro de las próximas 24 horas para determinar la gravedad de su lesión, Nick Waggoner de ESPN.com informa.

Kittle se lastimó en la primera mitad de la victoria del domingo 17-13 sobre los Seahawks. Jake Tande Dio un paso adelante en ausencia de Kittle, atrapando el pase de touchdown ganador del juego con 1:34 restantes. Una mayor claridad sobre una línea de tiempo de recuperación potencial para Kittle vendrá después de la resonancia magnética. Si se sienta contra los Saints en la Semana 2, Kittle se habrá perdido al menos un juego durante una séptima temporada consecutiva.

Aquí hay más noticias de la victoria de la Semana 1 de los 49ers sobre los Seahawks, cortesía de Rotowire:

Jauan Jennings: Ponerá una resonancia magnética en el hombro

Jauan Jennings (hombro) tendrá una resonancia magnética dentro de las próximas 24 horas para determinar la gravedad de su lesión, Nick Waggoner de ESPN.com informa.

Jennings se lastimó en el cuarto trimestre de la victoria del domingo 17-13 sobre los Seahawks, después de atrapar dos de cinco objetivos para 16 yardas. Había estado luchando contra una lesión de ternera no relacionada que se dirigía al juego. El estatus de Browout para la Semana 2 contra los Saints debería obtener cierta claridad una vez que los resultados de la resonancia magnética estén disponibles.

Christian McCaffrey: se eleva 142 yardas del scrimmage

Christian McCaffrey (pantorrilla) manejó 22 acarreos para 69 yardas y nueve recepciones para 73 yardas en 10 objetivos en la victoria del domingo 17-13 sobre los Seahawks.

McCaffrey sacudió cualquier preocupación por aparecer en el informe de lesiones al final de la semana de práctica al manejar 31 toques combinados en una estrecha victoria sobre un enemigo de la división para comenzar la temporada regular. La copia de seguridad recién adquirida Brian Robinson (9-33-0) fue el único otro que recibió un acarreo fuera de CMC.

Los 49ers no tenían el lujo de adoptar un enfoque cauteloso con su corredor estrella después de que Kittle Jennings dejara el concurso del domingo debido a una lesión. McCaffrey podría continuar viendo trabajo adicional como receptor si alguno de sus compañeros de equipo golpeados se ve obligado a perderse el enfrentamiento del próximo domingo contra los Saints.

Brock Purdy: termina fuerte para ganar ganar

Brock Purdy Completó 26 de 35 intentos de pase para 277 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones mientras toman cinco acarreos para 17 yardas en la victoria del domingo 17-13 sobre los Seahawks.

Purdy realmente tuvo que ganar esta victoria después de perder a Kittle al principio de este concurso, seguido de una partida en la segunda mitad de Jennings. La falta de un elenco de apoyo se destacó en el pase de touchdown ganador del juego de Purdy en el último cuarto, cuando marcó lenguas en la esquina posterior de la zona de anotación. El llamado de la señal de los 49ers tuvo su parte de luchas con un par de intercepciones inoportunas, la segunda de las cuales arrojó directamente a la cobertura triple. Los resultados generales fueron positivos netos desde una perspectiva de fantasía, dejando a Purdy como una opción de fantasía de nivel medio que se dirige a un enfrentamiento de la semana 2 a los Saints el próximo domingo.

Ricky Pearsall: Ladera el equipo con 108 yardas de recepción

Ricky Pearsall Trajo cuatro de siete objetivos para 108 yardas.

Pearsall asumió un papel ampliado después de que Kittle y Jennings no regresaron de sus respectivas lesiones sufridas en la victoria del domingo. Pearsall, de 24 años, estaba a la altura de la tarea, estafando múltiples jugadas de Chunk Big-Chunk en camino a su primer juego de 100 yardas de 2025.

Ya se esperaba que el producto de la Universidad de Florida tuviera una temporada en su segundo año, pero se le podría pedir que haga aún más si Kittle o Jennings se ven obligados a perder el tiempo. Pearsall intentará construir este comienzo prometedor cuando los 49ers se enfrenten a los Saints el próximo domingo.