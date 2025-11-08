George Kittle envía un mensaje audaz a los fanáticos después de la fecha límite para cambios

El 49ers de San Francisco se mantuvo en silencio en la fecha límite de cambios de la NFL, decepcionando a los fanáticos que esperaban un movimiento audaz.

A pesar de una plantilla golpeada por las lesiones, el equipo decidió no realizar ninguna incorporación importante. Defensores totalmente profesionales Nick Bosa y Fred Warner Están fuera por el resto de la temporada 2025, lo que asesta un duro golpe a la defensa. En ofensiva, mariscal de campo Brock Purdy continúa luchando contra una lesión persistente en el dedo del pie del césped, mientras que el El cuerpo receptor también se ha visto muy afectado por problemas de salud.

Pero con marca de 6-3, los 49ers siguen en la lucha por los playoffs en una división difícil, con los Seattle Seahawks y Rams de Los Ángeles sentado en 6-2. Si bien algunos fanáticos se sintieron frustrados por la inacción del equipo, hay una lógica detrás de la decisión. gerente general Juan Lynch explicó que los precios de venta del mercado comercial eran simplemente demasiado elevados. Otros equipos, como el vaqueros de dallas—quien envió selecciones de primera y segunda ronda al Jets de Nueva York para tackle defensivo Quinnen Williams—estaban dispuestos a pagar la prima.

George Kittle dice que la ofensiva de los Niners aún puede sumar 40 puntos

Sin embargo, los Niners recibieron un impulso con el regreso del ala cerrada estrella. George Kittlequien respaldó la decisión de Lynch de mantener el rumbo en la fecha límite.

«Honestamente, no he oído nada sobre esto en el vestuario». Kittle le dijo a NBC Sports Bay Area. «No creo que los muchachos realmente esperaran que hiciéramos nada… La gente espera que juegues fútbol de fantasía aquí, o que seas como jugar Madden. Un intercambio podría perjudicarte por completo durante los próximos años. A menos que fuera algo perfecto, entonces, ¿por qué lo harías?».

Kittle agregó que apoyó el intercambio a mitad de temporada en 2022 que resultó en que los Niners adquirieran al corredor estrella. Christian McCaffrey. «Estaba muy entusiasmado con eso», dijo.

«A menos que haya sido un intercambio perfecto en el que no vamos a renunciar demasiado para conseguir a alguien, entonces ya sabes, no lo hagas. Estoy bien con eso. Yo personalmente, no siento que estemos renunciando a la temporada. Estamos 6-3. Tenemos un montón de refuerzos que regresarán a la ofensiva pronto. Estamos 6-3 sin Brock Purdy básicamente jugando toda la temporada. Creo que la gente olvida lo bueno que es porque Mac Jones está jugando muy bien. La gente olvida por qué le pagamos dinero. Ricky Pearsall está de regreso. Ojalá en algún momento Brandon ayuk está regresando. Sigo pensando que tenemos una ofensiva que puede anotar entre 30 y 40 puntos por partido. Si tienes una ofensiva que puede anotar tanto, ganarás muchos partidos de fútbol”.

San Francisco hizo un intercambio la semana pasada

Los 49ers hicieron un intercambio la semana pasada por el ala defensiva Keion Blanco desde Patriotas de Nueva Inglaterra para dos selecciones de última ronda del draft.

White ha sido un jugador productivo en sus dos años y medio. NFL temporadas, registrando su mejor campaña en 2024 cuando fue titular en 13 juegos para los Patriots y registró cinco capturas. También tuvo 56 tacleadas, 16 golpes al mariscal de campo y dos balones sueltos forzados.

Los 49ers reciben a los Rams el domingo.