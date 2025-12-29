George Kittle Backup recibe un mensaje contundente después de que los 49ers vencieron a los Bears

El 49ers de San Francisco descartó a George Kittle el día del partido para su enfrentamiento contra el Osos de chicago. Sin embargo, Jake Tonges reemplazó admirablemente a Kittle, registrando siete recepciones para 60 yardas y un touchdown en la victoria 42-38 sobre los Bears el 28 de diciembre en el Levi’s Stadium.

La sólida actuación de Tonges contra su ex equipo reforzó la decisión de los 49ers de darle descanso a Kittle en la Semana 17, dándole a su ala cerrada estrella tiempo extra para recuperarse de una lesión en el tobillo antes del crucial enfrentamiento de la Semana 18 con los Halcones Marinos de Seattle.

Después de la victoria de los Niners, el mariscal de campo de San Francisco Brock Purdy compartió su opinión sobre Tonges dando un paso al frente para ocupar el lugar de Kittle en este juego contra los Bears.

«Lo hizo genial» Purdy dijo después del juego cuando se habla de la actuación de Tonges contra los Bears. “Cuando George cae, poder tener un ala cerrada realmente bueno, intervenir y no sólo saber lo que está haciendo, sino también hacer jugadas y ser un tipo que la defensa tiene que tener en cuenta en muchas situaciones.

«Para nosotros, eso es increíble. Entonces, que él entre y salga, obviamente es un chico local, pero más que nada, es un tipo que tiene longitud, tiene grandes manos y es un tipo en quien confío. Entonces, es realmente genial tener obviamente a esos dos buenos alas cerradas así».

Christian McCaffrey de los 49ers no se detiene ante Jake Tonges

Además, Purdy no fue el único que elogió mucho a Tonges; Christian McCaffrey Tampoco se contuvo cuando se le preguntó sobre la actuación del jugador de 26 años contra Chicago. En su conferencia de prensa posterior al juego con los medios, McCaffrey dejó en claro lo maravilloso que es tener a alguien como Tonges reemplazando a Kittle.

“Le tengo el mayor respeto” McCaffrey dijo. «Ha sido increíble lo que ha hecho durante todo este año. Lo primero en lo que pienso es en el liderazgo de George. Cuando tienes a uno de los mejores alas cerradas que jamás haya jugado en esa sala, esos muchachos pueden verlo todos los días.

«Ha hecho un trabajo tan bueno cuando se le llama, dando un paso al frente, haciendo grandes jugadas para nosotros. Estoy orgulloso de él, hombre. Es un gran compañero de equipo, un gran jugador. Y, nuevamente, se mostró nuevamente hoy».

La defensa de los Bears no pudo detener a Brock Purdy de los 49ers

La defensa de los Bears no pudo detener a Purdy en “Sunday Night Football”, mientras la estrella de los Niners acertó 24 de 33 en sus intentos de pase para 303 yardas aéreas, tres touchdowns y una intercepción. Purdy también atormentó a la defensa de Chicago con sus piernas, registrando seis acarreos para 28 yardas terrestres y dos touchdowns terrestres.

«Simplemente todavía no tienen presión sobre los mariscales». Mannelly dijo en 670 The Score después de la derrota de los Bears el 28 de diciembre.. “austin booker Llegué allí una vez, bateé un par de bolas, pero eso fue en la línea de golpeo. Y tienes razón, cuando Trent Williams Cuando salí, dije: ‘Está bien, sabía que Brock Purdy podía moverse’. No sabía que podía moverse tan bien.

«No he visto mucho a Brock Purdy, pero qué juego para él. Tenía la capacidad de moverse por la bolsa y lo que hacía al principio del juego también. Pero lo hice. Pensé que esas eran enormes ventajas para esta defensa, y es por eso que estoy decepcionado».