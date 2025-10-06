George Clooney se negó a dejar que los niños crezcan en la cultura tóxica de Hollywood

George Clooney abrió a Revista Esquire sobre su decisión de sacar a su familia de Hollywood después del nacimiento de sus hijos gemelos. La familia del ganador del Oscar vive en una granja en la granja, lejos de Los Ángeles y, como explicó Clooney, una cultura que le habría robado a sus hijos a obtener un «batido justo» en la vida.

«Sí, tenemos mucha suerte. Sabes, vivimos en una granja en Francia», dijo Clooney. «Una buena parte de mi vida creciendo estaba en una granja, y cuando era niño odiaba toda la idea. Pero ahora, para ellos, es como, no están en sus iPads, ¿sabes? Tienen una cena con adultos y tienen que tomar sus platos. Tienen una vida mucho mejor».

«Estaba preocupado por criar a nuestros hijos en L. A., en la cultura de Hollywood», continuó el actor. «Sentí que nunca iban a sacudir justo en la vida. Francia, no les importa una mierda la fama. No quiero que estén caminando preocupados por los paparazzi. No quiero que sean comparados con los niños famosos de otra persona».

Clooney ha estado haciendo las rondas de prensa con bastante frecuencia este año gracias a su ahora envuelta nominación de Broadway y Tony por «Good Night and Good Luck» y su papel principal que contiene el Oscar en Noah Baumbach «Jay Kelly«Que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia. Clooney encabeza la película en el papel principal. Escrito por Baumbach y Emily Mortimer, el cine protagoniza al ganador del Oscar como una estrella de cine mundialmente famosa en sus 60 años que enfrenta un ajuste Adam Sandler interpreta a su gerente. Uno de los cálculos que enfrenta Jay Kelly en la película es una crítica de larga data de que siempre se interpreta en sus películas.

«¿La gente dice que solo juego yo mismo? No me importa una mierda», dijo Clooney Feria de Vanidad Antes del estreno de Venecia de la película. «No hay tantos chicos en mi grupo de edad a los que se les permita hacer ambas comedias como ‘Oh hermano [Where Art Thou?]’y luego hacer’ Michael Clayton ‘o’ Syriana ‘. Entonces, si eso significa que estoy jugando todo el tiempo, no me importa una mierda. … ¿Alguna vez has intentado jugar tú mismo? Es difícil de hacer «.

