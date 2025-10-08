George Clooney se burla del elenco de ‘Ocean’s 14’ y dice que se aprobó el presupuesto

George Clooney le dijo recientemente a E! Noticias de que “Ocean’s 14” probablemente se filmará el próximo año con las estrellas originales de la franquicia Julia Roberts, Brad PittSe espera que Matt Damon y Don Cheadle regresen. El ganador del Óscar primera vez que se burlaron Había un “gran” guión para “Ocean’s 14” en 2023. Variedad reportado A principios de este año, el cineasta de “The Fall Guy” y “Bullet Train” David Leitch Estaba abordando la secuela del crimen para dirigir.

«Acabamos de aprobar el presupuesto en Warner Bros. y estamos tratando de prepararlo», confirmó ahora Clooney. «Se trata simplemente de programación, por lo que simplemente se trata de establecer una fecha de inicio para nosotros. Probablemente comience en unos nueve o diez meses, el rodaje».

Cuando se le preguntó si estaba emocionado de reunirse nuevamente con Brad Pitt en la pantalla grande, Clooney respondió: «Sí, Brad». [Pitt]Mate [Damon] y don [Cheadle] y julia [Roberts]. Anoche cené con Julia. Todos ellos siguen siendo muy queridos amigos. Por eso, la oportunidad de trabajar juntos sería divertida”.

La trilogía original de «Ocean’s», dirigida por Steven Soderbergh, se lanzó en 2001 con «Ocean’s Eleven», un favorito de la crítica y un éxito comercial con poco más de 450 millones de dólares en la taquilla mundial. La franquicia continuó con “Ocean’s Twelve” de 2004 (362 millones de dólares) y “Ocean’s Thirteen” de 2007 (311 millones de dólares). Un spin-off, “Ocean’s 8” de 2018, fue protagonizado por Sandra Bullock como la hermana de Danny Ocean de George Clooney junto a Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling y Anne Hathaway. La película alcanzó la marca de 297 millones de dólares en todo el mundo.

Clooney dijo uproxx en 2023 que «ahora tenemos un guión realmente bueno para otro ‘Ocean’s’, por lo que es posible que terminemos haciendo otro. En realidad, es un guión genial».

Cuando se le preguntó si el guión era para una posible “Ocean’s 14”, Clooney respondió: “Bueno… no quiero llamarlo así… quiero decir, la idea es algo así como ‘Going in Style’”.

Clooney se refería a la comedia de atracos de 1979 de Martin Brest, protagonizada por George Burns, Art Carney, Lee Strasberg y Charles Hallahan. Zach Braff rehizo la película en 2017 con un elenco que incluía a Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin. La trama se centra en tres personas mayores que se unen para llevar a cabo un atraco.

Cualquiera que sea el resultado de “Ocean’s 14”, esta entrada es independiente de la precuela de la franquicia previamente reportada que se espera esté protagonizada por los favoritos de “Barbie” Margot Robbie y Ryan Gosling. El cineasta Jay Roach y el guión de Carrie Solomon se adjuntan a la precuela, que se espera que tenga lugar en la Europa de los años 60.