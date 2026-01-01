George Clooney sugirió que las elecciones de mitad de período podrían poner al país en el camino correcto en respuesta a la decisión del presidente Trump. publicaciones sarcásticas en las redes sociales sobre la reciente decisión del actor de obtener la ciudadanía francesa.

En la víspera de Año Nuevo, el presidente elogió la medida de Clooney como «¡Buenas noticias!». e hizo una referencia consciente al artículo de opinión de la estrella de cine de 2024 instando al ex presidente Biden a abandonar la carrera.

“Recuerden cuando Clooney, después del ahora infame debate, dejó a Joe durante una recaudación de fondos, solo para ponerse del lado de otro candidato estelar, Jamala (K!), quien ahora está peleando con el peor gobernador del país, incluido Tim Waltz. [sic]Gavin Newscum, por quién va a llevar a los demócratas a su futura derrota», escribió Trump en Truth Social. «Clooney recibió más publicidad por la política que por sus pocas y totalmente mediocres películas. No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo promedio que se quejaba constantemente del sentido común en la política. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!”

En respuesta, Clooney, quien ha sido uno de los críticos más abiertos de Trump en Hollywood, utilizó el propio mantra del presidente. “Estoy totalmente de acuerdo con el actual presidente”, afirmó. «Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre».

Clooney parece estar sugiriendo que cree que los demócratas podrían recuperar la Cámara y posiblemente el Senado en las próximas elecciones. El actor, su esposa Amal Clooney y sus dos hijos recibieron la ciudadanía francesa. Clooney ha elogiado las leyes de privacidad francesas, diciendo que brindan más protección contra los paparazzi que buscan tomar fotografías de sus hijos.

En una historia de portada reciente En Variety, Clooney también abordó su antigua amistad con el presidente Trump.

«Lo conocía muy bien», dice Clooney. «Solía ​​llamarme mucho y una vez intentó ayudarme a ingresar en un hospital para ver a un cirujano de espalda. Lo veía en clubes y restaurantes. Es un gran tonto. Bueno, él era. Todo eso cambió”.

Clooney también argumentó que las cadenas de noticias como ABC y CBS deberían haber contraatacado en lugar de llegar a un acuerdo en las demandas que el presidente presentó en su contra.

«Si CBS y ABC hubieran impugnado esas demandas y hubieran dicho: ‘Vete a la mierda’, no estaríamos donde estamos en el país», dijo Clooney. «Esa es simplemente la verdad».