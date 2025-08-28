George Clooney, la película Adam Sandler ‘Jay Kelly’ se estrena en Venecia

George Clooney desafió una infección sinusal y una tormenta de lluvia el jueves por la noche para el estreno de Venecia de Noah Baumbach «Jay Kelly«Que empapó en una ovación de pie de 8.5 minutos.

Clooney se unió en el Lido por su coprotagonista Adam Sandlerquien hizo una aparición rara en un esmoquin. Los dos principales hombres interpretan una pareja de poder de Hollywood en la película de Netflix, que a juzgar por el aplauso de Venecia-O-Meter, podría ser un importante contendiente al Oscar. En «Jay Kelly», Clooney es una estrella de cine envejecida y Sandler es su gerente que ha sacrificado todo en la vida por su cliente más precioso.

Cuando la multitud vitoreó durante la ovación, Clooney se inclinó y besó a su esposa Amal, sentada detrás de él. Abrazó a Sandler y Baumbach durante los aplausos. La película terminó a casi la 1 de la mañana durante una tormenta viciosa, mientras la multitud encantada se vierte en las calles húmedas en un mar de paraguas.

Más temprano en el día, Clooney me perdió la conferencia de prensa oficial de la película mientras se recuperaba de una infección sinusal. Y en la alfombra roja, la estrella intentó distanciarse socialmente de sus coprotagonistas, que también incluía a Laura Dern, Billy Crudup y Riley Keough. Pero eso duró todos los minutos cuando los asistentes al festival le estrecharon con entusiasmo la mano, lo abrazaron e incluso lo besaron en la mejilla, los gérmenes que condenaron. Clooney jugó, firmando autógrafos por un tiempo antes de abrazar al presidente del jurado Alexander Payne y tomar su asiento.

Clooney retrata a una famosa estrella de cine (¡qué alcance!) En sus 60 años, excepto en «Jay Kelly», se enfrenta a un cálculo personal. Entonces se embarca en un viaje por Europa, en avión, tren y automóvil, con su gerente (Sandler) desde hace mucho tiempo a medida que los dos reflexionan sobre sus elecciones, relaciones y legados de su vida. Baumbach escribió la película con Emily Mortimer («The Newsroom») en su debut en su escritura de guiones. El conjunto estrellado, no todos los cuales pudieron hacer la caminata por el Lido, incluyen a la compañera de la vida real de Baumbach, Greta Gerwig, Patrick Wilson, Eve Hewson e Isla Fisher.

El lema de la película es «Todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo», y Clooney ha descrito el papel como el más «vulnerable» de su carrera.

«Cuando eres un actor en mi posición, a mi edad, encontrar roles como este no es tan común», Clooney le dijo a Vanity Fair antes del estreno. «Si no puedes hacer las paces con el envejecimiento, entonces tienes que salir del negocio y simplemente desaparecer. Ahora soy el tipo que, cuando voy a correr tras un chico malo, es divertido, no es suspenso. Está bien. Abrazo todo eso».

Baumbach ha estrenado varias de sus películas en el Lido, incluido «White Noise» de 2022, la «historia de matrimonio», nominada al Oscar «de 2019 y el documental» De Palma «de 2015 sobre el Titán cinematográfico. Clooney también ha regresado a Venecia varias veces durante las décadas con películas como «Out of Sight» de 1998, «Buenas noches y buena suerte» de 2005 y más recientemente con «Wolfs» de 2024. Mientras tanto, «Jay Kelly» es el primero de Sandler Festival de Cine de Venecia estreno.