George Clooney encanta a los británicos con críticas cómicas a Brad Pitt y Trump

George Clooney tuvo a una embelesada multitud londinense en vilo el viernes, atacando cómicamente al presidente Trump y Brad Pitt, al mismo tiempo que compartía el devastador menosprecio que recibió de su hijo recientemente. Clooney, cuya última película “Jay Kelly” se estrenó recientemente en los cines, estuvo en una conversación con la locutora escocesa Edith Bowman en el Instituto de Cine BritánicoEl gran teatro de la orilla sur del río Támesis.

Recordando su primera película con los hermanos Coen, «Oh hermano, ¿dónde estás?», bromeó diciendo que «les gusta hacer que parezca, ya sabes, un puro idiota en cada película». Recordó lo nervioso que se sintió cuando filmó su primera escena, en la que John Goodman le da una paliza. «Joel se acercó y dijo: ‘Sí, eso es genial. Es que, ya sabes, no eres tonto. Eres el tipo más inteligente en cada habitación por la que entras’, lo cual, por supuesto, es lo que debería haber pensado como actor. Debería haber entendido que las personas tontas no se creen tontas. Piensan que son inteligentes. Ya sabes, tenemos un presidente que lo demuestra».

Al hablar de “Buenas noches y buena suerte”, que dirigió, coescribió y actuó, explicó que se le impulsó a hacer la película debido a la guerra de Irak, que fue “un momento bastante vergonzoso de nuestra historia en el que los tres poderes del gobierno (el judicial, el ejecutivo y el legislativo) fracasaron en su trabajo”.

Recordando a la audiencia que él era “hijo de un periodista”, continuó: “El Cuarto Poder, es decir, el periodismo, tiene la responsabilidad de cuestionar la autoridad, tiene que hacerlo, y cuando no lo hace –no lo hizo y fracasó– terminamos en una guerra en Irak, una guerra de elección”.

También mencionó las críticas que recibió por criticar la guerra. «Y también es gracioso, por cierto, protestaron contra mí. Sólo éramos cinco los que salimos en ese momento. La gente olvida eso. El gobierno me puso en una baraja de cartas, lo llamó una baraja de traidores. Hicieron piquetes contra mis películas, me pusieron en programas de televisión y toda esa mierda, y esas mismas personas ahora hablan de lo mala que fue esa guerra, así que es como, ‘Vete a la mierda'».

Y añadió: “Así que escribí ‘Buenas noches, buena suerte’ porque quería hablar de cuándo el periodismo, cuándo el Cuarto Poder, se enfrentó a un populista, se enfrentó a una mala idea cuando no era conveniente, y cuando era difícil de hacer y cuando importaba».

Aunque no interpretó el papel principal de Edward R. Murrow en la película, sí lo hizo en una versión teatral en Broadway a principios de este año. «Fue divertido hacerlo, y había una urgencia diferente para hacer la obra esta primavera. Parecía que estábamos hablando de cosas ahora que, ya sabes… la idea de decir la verdad y decirle la verdad al poder es más importante que nunca. La verdad es más negociable que nunca.

«Hay una línea en esto que Murrow dijo, este no es mi escrito, ‘No debemos confundir el disentimiento con la deslealtad. Deben recordar siempre que la acusación no es prueba, y que la convicción depende de la evidencia y del debido proceso legal. No caminaremos con miedo, los unos de los otros. No seremos llevados por el miedo a una era de sinrazón si profundizamos en nuestra historia y nuestra doctrina y recordamos que no descendemos de hombres temerosos, ni de hombres que temen escribir, a hablar o asociarse con personas cuyas ideas por el momento son impopulares.

“Era importante decir esas palabras”, dijo entre un cálido aplauso de la multitud de Londres.

Al final de la obra, dijo: “Murrow mira al público y dice: ‘¿Qué están dispuestos a hacer?’”, y algunos en el público de Nueva York, dijo, le gritaron: “¡Resistan!”. Y añadió: “Es interesante recordar que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, nuestras voces, tienen que importar y permanecer en silencio no es una opción”.

Consultado sobre los desafíos de ser una estrella de cine, mencionó que tenía que tener cuidado con lo que decía. «Cada oportunidad de tener una entrevista o de tener una conversación podría resultar en el final de tu carrera. Ya sabes, no estoy en Twitter o Instagram ni nada de esa mierda porque… bebo. Ya sabes, a las 3 de la mañana, mi broma sobre la Madre Teresa podría no funcionar tan bien cuando me despierte al día siguiente».

Añadió que sus hijos lo mantienen castigado. «Mi hijo, para Halloween, se disfraza de Batman. No tiene idea de que yo soy Batman. Y le dije: ‘Sabes, yo era Batman’, y él dijo: ‘Err… no’. No tiene idea de cuánta razón tiene”.

Clooney hizo repetidas referencias a su edad, 64 años. Bromeó diciendo que en la próxima película «Ocean’s 14», protagonizada por Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts, «estamos todos en sillas de ruedas». Luego agregó: «Es como, ya sabes, todas las cosas que solíamos hacer y que ya no podemos hacer». […] Será como ‘Las chicas de oro’. […] Entonces, estamos ansiosos por eso y no estoy seguro de cuándo comenzaremos todavía. Se trata de poner en marcha el cronograma, y ​​también tenemos que tomar todo el presupuesto y dárselo a Brad, ahora que ha tenido un éxito. Es difícil vivir con él, muchachos”.