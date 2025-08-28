George Clooney en un drama divertido pero suave de Hollywood

En «Jay Kelly» George Clooney Toca una estrella de cine como George Clooney. Con eso, no me refiero a simplemente que los contornos de la carrera de Clooney y el del personaje se sincronizan así (aunque lo hacen). A medida que se concibe la película, Jay Kelly, un actor popular y prestigioso de Hollywood durante más de tres décadas, con una variedad de dramas que agradecen a la multitud, éxitos de acción de alta gama y películas de premios robustas detrás de él, es un personaje que ha sido construido en torno al ADN de la personalidad de George Clooney. Tiene el mismo encanto descarado, esa rápida mentalidad sin esfuerzo, y más que eso tiene esa calidad de una sonrisa finamente perfeccionada. sinceridad – La capacidad de hablar con cualquiera y hacer que sientan que realmente está escuchando, que está ansioso por conectarse, no porque esté haciendo un acto sino porque así es. Al mismo tiempo, la película nos anima a preguntar: ¿Cuánto de esa calidad es un acto?

En la escena de apertura, Jay está en el set, terminando su última película, filmando una escena de la muerte: el personaje ha sido golpeado, pero su leal perro está allí, y así, en la distancia, es un signo de Neon Pepsi-Cola de gran tamaño. Cuando Jay le dice al director que le gustaría hacer otra toma, vemos que Jay no ha perdido su perfeccionismo, la devoción de hacerlo bien, eso es parte de lo que lo convirtió en una estrella. (También está enganchado a las segundas oportunidades). Y vemos que no es Prima Donna; Tiene una forma de hacer que incluso sus demandas más dominantes sean tierras a la ligera. Que es muy clooneyesque.

Sin embargo, su séquito podría verlo de manera diferente. Jay, lejos del set, tiene un equipo de manejadores reales que lo rodean mientras intentan satisfacer todos sus caprichos. Ahí está su gerente de mucho tiempo, Ron (Adam Sandler), su publicista mordida, Liz (Laura Dern), y varios otros vasallos de espectáculos masoquistas de alta potencia. Trabajar para Jay, nos reunimos, no es un picnic, y todos lo han estado en mucho tiempo. Alguien observa que Jay ya no tiene 25 años. «Ya no tiene 55 años», viene la respuesta, que en términos de estrella de cine lo pone en la categoría llamada ¿Es-AGing-Like-Fine-Wine-o-Just-Agar-Out?

Pero no es hasta que vemos a Jay con una de sus dos hijas, Daisy (Grace Edwards), que está a punto de ir a estudiar la ingeniería de biotecnología en Johns Hopkins, que vislumbramos el lado oculto de él, el lado vulnerable. Él no quiere que ella vaya; Lo dejará solo. (Lo que nos hace pensar: realmente debe ser Solo.) El antiguo actor británico de Jay, Chum, Peter Schneider (Jim Broadbent), acaba de morir, y hay un destacado flashback para los dos cocinando la cena en la casa palaciega de Jay, recordando la película que hicieron juntas: «Cranberry Street», que fue hace 35 años. Se llaman «pop» y «fkfkfkf», como la familia. Pero en el flashback, Peter, cuya carrera se ha desvanecido, quiere que Jay preste su nombre a un proyecto en el que está trabajando, para que pueda volver al juego. Jay no lo hará. No es el movimiento de carrera adecuado para él, y la política de su carrera siempre es lo primero.

Dirigido por Noah BaumbachDe un guión que coescribió con la actor Emily Mortimer, «Jay Kelly» es un retrato ficticio dentro del mundo del mundo que se ha hecho con mucho cuidado, afecto y plato entretenido, y es la definición de una película que se pone fácil. Clooney, interpretando una variación tan directa sobre sí mismo, hace un trabajo experto al mostrarnos a la celebridad de adentro hacia afuera, deconstruyendo la noción misma de estrellato. Y después de «White Noise», el homenaje excesivamente conceptual de la nota de Baumbach de una adaptación literaria, «Jay Kelly» devuelve a este cineasta a lo que mejor hace: un ávido drama impulsado por el diálogo que parece desgarrado de la observación personal. La última película que Baumbach hizo en este modo, «Matrimonio Story», era, pensé, un nuevo pico para él, una de las mejores películas jamás hechas sobre el matrimonio y sobre el colapso de un matrimonio. Así que tenía la esperanza de que «Jay Kelly» hiciera para el estrellato del cine lo que hizo «la historia de matrimonio» para el divorcio.

Pero a pesar de todas sus cualidades agradables, y sus detalles vívidos (como la forma en que Jay colorea a los grises de sus cejas con un Sharpie), «Jay Kelly» es una película que analiza «dura» al estrellato y tiene un centro suave. Como estudio de personajes, quiere examinar a una celebridad que es lo suficientemente conmovedora y carismática como para ser interpretada por George Clooney, y revelar su lado más frío oculto. Con ese fin, diría que sí … y no lo hace.

Justo cuando Jay sale del funeral de Peter, se encuentra con alguien que no ha visto en años: su antiguo actor Buddy Timothy (interpretado por un estacionamiento desconcertantemente nervioso. Los dos eran miembros de la misma clase de actuación del método, y Jay, tratando de ser el tipo decente que él mismo se calificó (y tal vez lo es), dice que deberían pasar el rato en algún momento, de hecho, ¿qué tal en este momento? Van a tomar una copa y están hablando de los viejos tiempos, cuando Timothy borra su confesión: desprecia a Jay. Y eso es porque Jay, dice, le robó todo. Todo sucedió en un día que se convirtió en parte de la leyenda de Jay, la que etiquetó junto con Timothy en una audición y terminó aterrizando la parte. Pero Timothy considera lo que sucedió como una traición tóxica.

Esto parece que tiene las intrigantes creaciones de un incidente formativo turbio y tal vez feo, uno que se desplazará en el fondo como una anécdota metafórica fantasmal de un drama de Tennessee Williams. Pero entonces Baumbach hace algo sorprendente: nos da un flashback completo a este evento primario. Vemos al joven Jay acompañando al joven Timothy a su audición (es para «Cranberry Street»), vemos a Peter de Broadbent en el sofá, y vemos a Timothy flub la audición, mal. (Está temblando). Entonces Jay, que no estaba planeando hacer esto, pregunta si él también puede audicionar. Y lo hace.

Llámame un facilitador de toxicidad, pero vi esta escena y no vi absolutamente nada malo con nada de lo que Jay hizo. Ciertamente podemos ver cómo Timothy, después de todos estos años, todavía estaría enojado, pero la escena, como se presenta, no es una traición, excepto en un sentido: traiciona que Baumbach no va a dejar que su héroe de estrellas de cine se someta al tipo de cuidón verdadero que podría haberlo convertido en un gran personaje. Sus pecadillos serán fáciles de usar, y lo que más es que van a ser socavados por la persona de Clooney.

Jay va a visitar a su otra hija en San Diego, y Jessica, jugó con la justicia snappish por Riley Keough, más o menos lo odia. Ella insiste en que Jay la acompañe a la oficina de su terapeuta, donde el terapeuta, un New Age Charlatan, lee en voz alta la carta que le escribió a Jay, acusando a su padre de abandonarla cuando estaba creciendo. Fue después de que Jay y su madre se separaron (uno de varios divorcios para Jay), y él simplemente no estaba allí. Estaba en sus sets de películas.

Bien, eso podría suceder. Es un cliché, y es uno que en realidad no vemos que se nos promulguen (simplemente nos dicen que Jay era un padre ausente), pero es eminentemente plausible; Incluso lo admite. El problema es que Clooney, mientras que su Jay ciertamente trata a sus manejadores de negocios de una manera derecho, reproduce casi todas las escenas de una manera tan cálida y atractiva que en nuestros cerebros de reptiles de cine no compramos la idea de que Jay, Cuando estaba cercafue un mal papá. Es un concepto que la película nunca da vida por completo. «Jay Kelly» quiere que toquemos el alma defectuosa de Jay (lo hace mirar hacia atrás en su vida casi como Ebenezer Scrooge en «A Christmas Carol»), pero está trabajando tan duro para hacerlo agradable que termina un poco sin dientes en su condenación.

Jay, después de su devastador encuentro con Timothy, decide salir a la película que supone que comienza a filmar en una semana y volar a Europa, donde acompañará con Daisy, la hija que aún puede tolerarlo, en su excursión pre-académica desde París hasta Italia. El corazón de la película es Jay en un viaje por carretera, un viaje de tren, de hecho, a través de Italia, que finalmente lo lleva a un tributo de carrera que se le está dando en la Toscana. (Es el tipo de evento que siempre rechazó, porque no quería sentir que era el momento de la observación de oro). En el tren, Jay se mezcla con los simples mortales italianos (y es casualmente empático con ellos), e incluso rescata el bolso de una anciana de un tipo alemán loco que se ha ido de sus medicamentos. La acción fluye, el Badinage es rápido y divertido.

Pero por mucho que disfruté mucho de «Jay Kelly», en algún nivel no lo compré. (That Jay’s own loveless father, played by Stacy Keach, comes all the way to Tuscany for the tribute and then doesn’t even stick around for it is…too much.) Adam Sandler gives a sly, sheepish, beautifully mournful performance as Ron, the stubborn mensch of a manager who calls his clients “puppy,” and who’s juggling two of them: Jay, who he’s been catering to for so long that it’s starting to suffocate him, and El hack-actor convertido en estrella de TV Ben Alcock (Patrick Wilson), que está dedicado a su familia. (Él es el anti-jay, que se acerque a su clan para su propio tributo a la Toscana). Al final, Ron es el único que le queda a Jay; Eso es lo que Jay ha alejado a todos. Y luego, en el tributo, hay un montaje de clips de películas de Jay Kelly, y todos son clips de películas de Clooney reales, que muestran cuán cerca está su carrera para Jay. Con una excepción: nunca tenemos que fingir que lo que disfrutamos de George Clooney es solo Grey-Coif-y-Skin-Dip.