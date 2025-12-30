George Clooney dice que Bari Weiss está destruyendo CBS News

Cuando George Clooney se estaba preparando para hacer su debut en Broadway apareciendo como CBS El corresponsal de noticias Edward R. Murrow en “Buenas noches y buena suerte”, invitó a “60 Minutes” a asistir a los ensayos. Mientras el elenco se reunía para su primera lectura, Clooney habló sobre la presciencia de la historia: aunque está ambientada durante el macartismo en la década de 1950, vio paralelos con la presión política que enfrentan las organizaciones de noticias en la segunda administración Trump.

«Cuando los otros tres poderes fracasan -cuando el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo nos fallan a nosotros- el cuarto poder tiene que tener éxito», dijo Clooney. Con eso, apuntó con el dedo directamente a las cámaras de “60 Minutes”, que son propiedad de la misma cadena que empleó a Murrow.

Pero Clooney siente que la CBS no ha cumplido su misión. En una nueva portada con Variedad Vinculado al estreno de su nueva película, “Jay Kelly”, Clooney culpa a importantes firmas de abogados como Paul, Weiss, universidades como Columbia y cadenas de noticias como CBS y ABC por cerrarse y llegar a acuerdos cuando Trump y sus lugartenientes los demandaron.

“Si CBS y ABC hubieran impugnado esas demandas y hubieran dicho: ‘Vete a la mierda, no estaríamos donde estamos en el país’, dice Clooney. «Esa es simplemente la verdad».

En el caso de CBS, la sospecha era que Shari Redstone optó por hacer desaparecer la demanda de Trump con “60 Minutes” para aprobar la venta de Paramount a Skydance. El trato se concretó y Paramount consiguió un nuevo propietario en agosto. Clooney está horrorizado por cómo David Ellison, fundador de Skydance y presidente de Paramount, ha tomado medidas para remodelar su cobertura nombrando a un comentarista conservador. Bari Weiss como editor en jefe de CBS News.

«Bari Weiss está desmantelando CBS News mientras hablamos», dice Clooney. «¿Me preocupan los estudios cinematográficos? Claro. Es mi negocio, pero mi principal lealtad es hacia mi país. Me preocupa mucho más cómo nos informamos y cómo vamos a discernir la realidad sin una prensa que funcione».

Con Trump de regreso en el cargo, Clooney ha seguido hablando de las amenazas que representa para las libertades civiles y la posición de Estados Unidos en el mundo.

«Es un momento muy difícil», dice Clooney. «Puede deprimirte o hacerte enojar mucho. Pero tienes que encontrar la manera más positiva de superarlo. Tienes que agachar la cabeza y seguir adelante porque dejar de fumar no es una opción».

En un momento, antes de que Trump descendiera por esa escalera mecánica dorada y pusiera al país en un rumbo MAGA, Clooney y la estrella de reality shows eran amigos.

«Lo conocía muy bien», dice Clooney. «Solía ​​llamarme mucho y una vez intentó ayudarme a ingresar en un hospital para ver a un cirujano de espalda. Lo veía en clubes y en restaurantes. Es un gran tonto. Bueno, él era. Todo eso cambió”.

Clooney cree que los demócratas retomarán la Cámara en 2026 y es optimista de que el péndulo volverá a girar en dirección al liberalismo después de que Estados Unidos esté lleno de Trump.

«Sinceramente, es una estupidez la economía», dice Clooney. «Es más caro ahora que cuando Joe Biden dejó el cargo. Y las personas poderosas tienden a exagerar. Creo que la crueldad, como separar a los niños de sus padres, aunque es popular entre pequeños grupos de personas, no funciona bien con la mayoría de los estadounidenses».

No comparte la ansiedad de muchos demócratas de que Trump se niegue a renunciar a su puesto en la Casa Blanca y se postule para un tercer mandato.

«Su popularidad es muy baja y no va a volver a aumentar», dice Clooney. «Tenemos una constitución que cumplimos y, aunque me han decepcionado muchas de las decisiones de la Corte Suprema, son constitucionalistas estrictos».

Clooney no sólo está preocupado por la dirección del país, sino también por los cambios que afectan al negocio del cine. No teme a los servicios de streaming. Ha trabajado para ellos antes y, aunque “Jay Kelly” es una celebración del cine, está siendo financiada por Netflix, una señal de cuán en peligro se han vuelto las películas para adultos como propuestas teatrales. Cuando nos sentamos en noviembre, Netflix aún no había llegado a un acuerdo para comprar Warner Bros., pero Clooney ya estaba preocupado por lo que la venta del estudio donde hizo muchas de sus mejores películas indicaría sobre la salud de la industria.

“Me gustaba tener estudios separados, y me gustaban por lo que cada uno hacía bien, y ese tipo de especialización ha desaparecido”, se lamenta. «Me preocupa que todas las cosas se reúnan en una sola empresa gigante. Ese sería un momento muy triste. A veces, una gran empresa compra todos estos pequeños jugadores y todos pierden su identidad».

Pero Clooney cree que el futuro del cine es menos importante que la dirección de Estados Unidos y sus principales organizaciones de noticias.

«Si me preguntas si me preocupan los estudios de cine, claro», dice. «Eso es asunto mío. Pero mi lealtad es hacia mi país y estoy mucho más preocupado por cómo nos informamos».

Clooney está particularmente preocupado por el desarrollo de la IA. Ha visto lo fácil que se ha vuelto crear videos falsos que pueden distorsionar y engañar.

«Ahora puedes eliminar la marca de agua de TikTok, y la única forma de discernir si es generada por IA o no es mediante la relación de aspecto», afirma. «¿Qué va a pasar cuando recibamos un vídeo generado por IA de Putin diciendo que ha lanzado el primer ataque? ¿Y tenemos suficiente gente responsable con los dedos en todos los detonadores para mirar esto y separar lo que es real de lo que es falso? Solíamos decir, no creas todo lo que lees, pero siempre creímos lo que vimos. Ahora no puedes hacer eso».

La IA también está cambiando el negocio del cine. Poco antes de que Clooney se sentara con VariedadSe supo que Tilly Norwood, una actriz generada por IA, había despertado el interés de agencias que esperaban representarla. Clooney no cree que él o sus compañeros de primera categoría vayan a perder su trabajo ante Tilly.

“Como jugadora diurna, seguro que podría tener éxito, pero ¿vas a construir una narrativa completa en torno a ella?” él dice. «Puedes crear un personaje de IA, pero ¿realmente te romperá como Emma Stone? La IA puede combinar todos los personajes que ha interpretado Emma Stone, pero no puede capturar su magia. Es como ese juez de la Corte Suprema que dijo: ‘No puedo describir el porno, pero sé cuando lo veo’. Lo mismo ocurre con las estrellas de cine. No puedo decirte por qué alguien es así, pero no puedo quitarles los ojos de encima cuando están en la pantalla. Es muy raro que eso exista”.