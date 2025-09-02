‘Gente que conocemos de vacaciones’ Primer mirada muestra a Poppy y Alex In Love

Empaca tus maletas, vamos a un viaje de verano. El primer vistazo a la adaptación cinematográfica de Emily Henry‘s «Gente que conocemos de vacaciones«Se ha presentado. La película se estrenará en Netflix el 6 de enero.

«La gente que conocemos de vacaciones» sigue a Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth), que han sido mejores amigos durante una década. Mientras que los dos viven en diferentes ciudades, pasan todas las vacaciones de verano juntos. El equilibrio de su amistad se pone a prueba cuando comienzan a cuestionar qué ha sido obvio para todos los demás, y si su amistad unida podría ser algo más.

Los miembros adicionales del elenco para «personas que conocemos de vacaciones» incluyen a Sarah Catherine Hook («The White Lotus»), Jameela Jamil («The Good Place»), Lucien Laviscount («Emily in Paris»), Lukas Gage («You»), Miles Heizer («13 razones por los cuales»), Tommy do («Hacks»), Alice Lee («The Union»), Alan Ruck («Sucession»), Tommy do («Hacks»), Alice Lee («The Union»), Alan Ruck («Sucession»), «Sucession»). («Vida privada»).

«He sido un poco ansioso sobre quién interpretaría a estos personajes», dice Henry en una entrevista con Tudum. «Realmente no podría sentir más seguro de que mis lectores y luego tantas personas más que ni siquiera saben sobre el libro se enamorarán por completo de Poppy y Alex».

El director Brett Haley reveló que, en el centro de la película, habrá la relación central con Poppy y Alex, y cómo los años que han pasado juntos los acercan a lo largo de la película. «Lo que más importaba era preservar el corazón de la historia: la relación entre Poppy y Alex. Su historia de amor es la columna vertebral del libro, y tenía que ser la columna vertebral de la película».

Vea a continuación las primeras imágenes de «Personas que conocemos de vacaciones».

Emily Bader como Poppy y Tom Blyth como Alex en «Gente que conocemos de vacaciones»

Daniel Escale/Netflix

Tom Blyth como Alex y Emily Bader como Poppy en «Gente que conocemos de vacaciones»

Cortesía de Netflix

Emily Bader como Poppy en «personas que conocemos de vacaciones»

Daniel Escale/Netflix

Emily Bader como Poppy en «personas que conocemos de vacaciones»

Michele K. Short/Netflix