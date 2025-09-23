Genosida Kecam en Gaza, Prabowo: ¡Necesitamos la paz ahora!

Nueva York, Viva – Presidente Prabowo Subianto condenó el genocidio militar Israel en Gaza, que resultó en decenas de miles de residentes Palestina Murió, que la mayoría de las mujeres y niños.

Prabowo reiteró el compromiso de Indonesia con las soluciones de los dos países como una forma de paz entre Palestina e Israel.

«Criticamos todas las formas de violencia contra civiles inocentes. Por lo tanto, Indonesia, una vez más, enfatiza su compromiso con las soluciones de dos estados por problemas en Palestina. La solución de dos estados es un camino hacia la paz», dijo el presidente PRABOWO durante un discurso en una conferencia de alto nivel (suma) con respecto a Palestine y las soluciones de dos estados en las costos de las Naciones Unidas (((Semo (Summ) con respectoPBB), Nueva York, Estados Unidos, lunes.



Prabowo llegó a Nueva York, asistiendo a la sesión de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Prabowo instó a los países miembros de la ONU a reconocer inmediatamente a Palestina como un país independiente y soberano.

«El reconocimiento (contra el estado palestino) es una oportunidad para realizar la paz eterna. El reconocimiento debe interpretarse como una paz real para todos los partidos, todos los grupos», continuó el presidente Prabowo.

El presidente Prabowo, quien por primera vez habló en la sede de las Naciones Unidas, también mencionó la Declaración de Nueva York.

«La Declaración de Nueva York ha proporcionado una forma justa y pacífica de la paz», dijo el presidente.

La Declaración de Nueva York fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de septiembre de 2025, que respondió al genocidio en Gaza por el ejército israelí.

La declaración expresó un alto el fuego entre Israel y Hamas, la formación de misiones internacionales bajo el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para la estabilidad en Gaza y la recuperación, el acceso a la asistencia humanitaria y la restauración del papel de la UNRWA, la protección de los voluntarios humanitarios y la reconstrucción de Gaza por parte de la Liga Árabe y la organización de la cooperación islámica (OKI) con la asistencia 242 en 1967.

Desde el podio, el presidente Prabowo luego cerró su discurso instó a los países miembros de la ONU a realizar conjuntamente la paz.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«¡Necesitamos esa paz ahora! ¡Inmediatamente la paz! ¡Necesitamos darnos cuenta de la paz!» Exclamó el presidente.

La cumbre con respecto a Palestina y la solución de dos países es una serie de sesiones de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) celebradas en la sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos.

La cumbre fue iniciada por Francia y Arabia Saudita, cada una representada por el presidente francés Emmanuel Macron y el ministro de Relaciones Exteriores de Saudita, el Príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud. (Hormiga)