Geno Smith hace un gran movimiento después del despido de Pete Carroll de los Raiders

Ahora que el Asaltantes de Las Vegas han dejado de ser entrenador en jefe Pete Carrolljugador de ataque Geno Smith El futuro de la franquicia ha quedado en entredicho. Carroll fue la razón por la que el equipo adquirió al mariscal de campo en canje, pero ahora ha perdido a su mayor aliado en el edificio.

Ya se esperaba que los Raiders lo cortaran esta temporada baja, pero no tiene un contrato enorme, y su experiencia como suplente podría hacerlo valioso como póliza de seguro en caso de que un novato no esté listo para jugar. Sin embargo, parece que Smith ya sabe que se ha ido.

En InstagramEl mariscal de campo publicó un par de fotografías de él mismo con Carroll después de que se conoció la noticia de su despido.

La historia de IG de Geno Smith hoy.

Muchos también notaron que Smith decidió borrar de su Instagram todas las fotos de él con el equipo de los Raiders. Todo lo que queda es una foto de él con el receptor abierto de Ohio State, Jeremiah Smith, quien es su primo.

Naturalmente, esto ha generado muchas especulaciones de que Smith está buscando ser liberado por los Raiders o ya sabe que su destino está sellado. Es una práctica estándar que un atleta comience a borrar de sus cuentas de redes sociales cualquier referencia a su equipo cuando quiere irse. Los Raiders recibirán un tope salarial de $18.5 millones si lo liberan.

Smith fue un desastre para los Raiders

Smith claramente no disfrutó su tiempo en Las Vegas, pero no puede simplemente culpar al equipo por sus problemas. Él dirigió el NFL con 17 intercepciones esta temporada y también empató en el liderato con 55 capturas.

La línea ofensiva de los Raiders merece mucha culpa por todas las capturas, pero Smith también tuvo una tendencia a retener el balón por mucho tiempo en ocasiones. También está el hecho de que Smith dejó que sus emociones se apoderaran de él cuando decidió señalar con el dedo medio al público local después de una derrota.

Una vez que hiciera eso, iba a ser muy difícil para la base de fans ponerse de su lado. Los Raiders pueden intentar canjear a Smith esta temporada baja, pero es difícil ver cómo obtendrán algo de valor a cambio.

John Spytek aborda el futuro de Geno Smith

Cada proyección tiene a los Raiders eligiendo un mariscal de campo con la selección número uno en el Draft de la NFL de 2026. Es casi seguro que ese mariscal de campo comenzará la Semana 1 de la próxima temporada.

Por ahora, director general John Spytek no va a mostrar sus cartas. Todavía no está listo para cerrarle la puerta a Smith.

«Geno tiene contrato para el próximo año… No voy a avanzar demasiado en el futuro en este momento». Spytek dijo a los periodistas los lunes. «Pero es uno de los muchachos que tiene contrato. Es el mariscal de campo. Jugó un buen fútbol este año y tomaremos esas decisiones en el futuro».

Es difícil imaginar un escenario en el que los Raiders retengan a Smith, pero han sucedido cosas más extrañas. Si permanece con su contrato actual, probablemente ganará mucho más dinero que si firmara en otro lugar en la agencia libre.