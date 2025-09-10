Geno Smith de los Raiders se pone en negrita que preocupará a los rivales de la NFL

El Las Vegas Raiders Parece que su QB1 se establezca con Geno Smith, quien guió el Silver and Black a una victoria de la Carretera de la Semana 1 sobre la Patriotas de Nueva Inglaterra.

Smith fue agudo en su debut, completando 24 de 34 pases para 362 yardas y un touchdown. Su solitario puntaje llegó temprano, una huelga de 26 yardas a Tre Tucker en el primer cuarto.

El veterano también encontró al ala cerrada del novato Brock Bowers para cinco atrapadas por un total de 103 yardas, y en el último cuarto, se conectó con el novato Don’e Thornton Jr. en una finalización de 36 yardas que ayudó a sellar la victoria.

Después de la actuación, Leger Douzable de CBS Sports dijo que tener a Smith bajo el centro podría dar dolores de cabeza a los equipos opuestos durante toda la temporada cuando se alinean contra Las Vegas.

«La gente odiará ver a los Raiders en el horario, y es por Geno Smith». Douzable dijo en «CBS Sports HQ.« «Nadie arroja pases más perfectos que él. Estableció un récord para un mariscal de campo debutando para los Raiders con 362 yardas de pase. Brock Bowers, sé que él Fui golpeado en el juego, y parece que estará bien. Encima 100 yardas.

«Todavía es un desajuste que nadie Quiere ver la seguridad o un apoyador. Jakobi Meyers, sé que quería un nuevo acuerdo. Jugó muy bien en ese juego. Yo y tú hablamos de que no es Thornton como esa amenaza de abajo en el campo. Le consiguieron la pelota varias veces. Creo que este es un equipo, como dijiste, lo mejor de Ashton Jeanty. Ahora, vimos una carrera física en la línea de gol, y de eso es sinónimo «.

Los equipos de la NFL no quieren ver a los Raiders

Douzable no predice que Las Vegas será un equipo de playoffs. Sin embargo, van a dificultar la vida de cualquier equipo que la cara plateada y negra voluntad estar por mucho tiempo concurso

«Este es un equipo que, cuando la gente los ve en el horario, van a decir: ‘Nos espera una pelea de perros'», agregó Douzable. «No estoy diciendo que estén llegando a los playoffs, pero serán una semana tras semana dura».

Será interesante ver si los Raiders adoptan este enfoque de tener juegos estrictamente disputados. poder Sea suficiente para que el equipo se ponga en una posición de playoffs.

Geno Smith se queda basado en el fuerte comienzo

Después de la victoria sobre los Patriots, Smith le dijo a CBS Sports Está feliz de comenzar su tiempo en Las Vegas con un comienzo fuerte. A pesar de los elogios que está recibiendo como un ex Seattle Seahawks mariscal de campo, Smith sigue enfocado, acercándose a cada juego paso a paso.

«Solo una victoria, « Smith dijo. «Tenemos un largo camino por recorrer. Feliz de que tengamos que ganar, pero nos pusimos a trabajar mañana. Estoy listo para el trabajo … Creo que nos quedamos con el plan de juego. Pensé que lo ejecutamos mejor en la segunda mitad. Es un juego de cuatro cuartos. También son un buen equipo. También lo hicimos, es la NFL. Van a ganar algo también. Pero lo quedamos sin pánico, y lo hicimos, y lo hicimos, y lo hicimos.