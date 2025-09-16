Geno Smith de los Raiders envía un mensaje fuerte después de un juego brutal

Fue una pesadilla de un juego para Las Vegas Raiders El mariscal de campo Geno Smith, quien lanzó tres intercepciones en la derrota de 20-9 ante el Chargers de Los Ángeles el 15 de septiembre en el Allegiant Stadium.

Smith completó 24 de 43 pases para 180 yardas con sus tres intercepciones. Además, el mariscal de campo veterano no pudo encontrar la zona final en la pérdida desafiante.

En lugar de querer cerrar este capítulo y pasar a la Semana 3, Smith dijo a los periodistas después del juego Que tiene la intención de aprender de lo que salió mal en el partido de fútbol del lunes por la noche.

«Tengo que aprender de eso», dijo Smith. “¿Sabes a qué me refiero? Este juego se trata de aprender de tus experiencias. Este es un juego, de nuevo, he tenido juegos similares en el pasado donde la pelota ha rebotado de una manera desafortunada, o las decisiones no han [been] Lo mejor en una obra dada, o el mejor lanzamiento. Eso es parte del juego.

«Pero nunca puedes decir que puedes enjuagarlo. Tienes que aprender de eso. Voy a ser súper duro conmigo mismo, extrañamente duro conmigo mismo, porque eso es todo lo que sé. Voy a mejorar esta semana; estoy Voy a encontrar formas de mejorar dey seremos mejores como equipo también.«

Geno Smith se hace responsable de tres intercepciones

Junto con afirmar que aprenderá de la pérdida ante los Chargers, Smith asumió la culpa de las tres intercepciones al explicar el proceso de toma de decisiones que condujo a cada pase.

«La primera jugada del juego fue una jugada que diseñamos», agregó Smith. «Teníamos un chico abierto, [I] lo llevó un poco demasiado lejos frente. Pelota se inclina, es interceptado. Obviamente, quieres tener esas jugadas, no puedes. Quiero decir, es la realidad de eso; Tomé una oportunidad de no [Thornton Jr.] antes de la mitad. Pensé que tenía seguridad en él; Pensé que tenía una oportunidad [and] Le di una oportunidad.

«Obviamente, no funcionó a nuestro favor. De nuevo, esas son cosas de las que tengo que aprender y ser mejor. Cualquier cosa que no se vea bien, lo pones de pie, lo pones sobre mis hombros. Siento que tengo que ser mucho mejor para nuestros muchachos. Sé que tengo que hacerlo y lo estaré».

¿Los Raiders están pidiendo demasiado de Geno Smith?

Las Vegas luchó poderosamente en el suelo en su enfrentamiento contra los Chargers, y la línea ofensiva no hizo mucho para ayudar a abrir carriles para correr. Jeanty lideró a los Raiders con solo 43 yardas por tierra, seguido de Geno Smith con 20, y Tre Tucker agregando siete.

Fue una noche difícil en general para la plata y Negro ataque apresurado y claramente algo Tendrán que abordar el avance. Además, la pérdida destacó un problema mayor: hacer que Smith tirara más de 40 veces no fue una fórmula ganadora contra Los Ángeles. Ese enfoque resultó en tres intercepciones costosas del mariscal de campo veterano.

No obstante, los Raiders buscarán una actuación de devolución mientras se dirigen a la carretera para enfrentarse al Comandantes de Washington el 21 de septiembre.