Genjoth de la economía local, Pertamax Turbo Drag Fest 2025 se confirma no solo un evento de carrera

Yakarta, Viva – El mundo del automovilismo no es solo una cuestión de lucha rápida en la pista, sino que también puede ser una fuerza impulsora economía Instalaciones de promoción local y comercial. Eso es lo que está tratando de probar Pertamina Negocio de Patra tarde Pertamax Turbo Drag Fest 2025.

El evento que se llevará a cabo en Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, del 30 al 31 de agosto de 2025 no solo presenta la atmósfera de la raza, sino también el ecosistema comercial que implica involucrar UmkmActivación de marca, a la participación digital a través de la aplicación Mypertamina.

El año pasado, la organización de un evento similar en Tasikmalaya atrajo con éxito a más de 6,000 espectadores e involucró a docenas de MIPYME locales. Esto ofrece una imagen clara de que el automovilismo puede ser un foro para la colaboración entre la comunidad automotriz, el mundo de los negocios y la comunidad en general.

Este año, Pertamina ha preparado un concepto más grande con una combinación de carreras, festivales de música, bazares y programas sociales para atraer más participación.

Pertamax Turbo Drag Fest 2025 se ha incluido en el calendario oficial de la Asociación de Motores de Indonesia (IMI), de modo que su prestigio y prestigio subieron al nivel nacional. Este evento presenta 21 clases de carreras de bicicleta de arrastre y drag, que van desde categorías aficionadas hasta profesionales.

No solo la lucha rápida, este evento también es una etapa para probar el rendimiento superior del combustible de Pertamina. La directora de marketing regional de Pertamina, Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, enfatizó que este evento no fue solo una cuestión de combates de velocidad, sino también un foro para generar energía positiva entre los jóvenes.

«El entusiasmo extraordinario en la primera ronda se convirtió en una señal de que los deportes automotrices, especialmente la carrera de arrastre y la bicicleta de arrastre, tienen grandes fanáticos. Pertamax Turbo Drag Fest no solo se pelea rápida, sino también una sala de colaboración para construir energía de automovilismo positiva mientras se mueve a MISMES locales», dijo como citado por un comunicado de prensa el viernes 29 de agosto de 2025.

Como parte de la estrategia promocional, todos los vehículos participantes deben usar Pertamax Turbo (RON 98, Euro 4 Standard) y Pertamina Dex para vehículos diesel. Esta es una forma de marca de activación directa, que muestra el rendimiento de los productos Pertamina en Arena Motorsport.

Además de la carrera, este evento también presenta un espectáculo de automóviles y motocicletas, exposición de modificación, al simulador Turbo Ultimate Experience MotoGP. El festival se combina con conciertos musicales de bandas nacionales como Shaggydog y Masterplan, Umkm Bazaar y Camiones de comida que sirven culinario local.

Desde el lado económico, Pertamax Turbo Drag Fest 2025 ofrece una gran oportunidad de transacción. Se estima que la presencia de camiones de comida, bazares de UMKM y los programas de promoción de Mypertamina son la atracción de los visitantes.

De hecho, ingresar a este evento es gratuito con la condición para mostrar la aplicación Mypertamina, una estrategia inteligente para aumentar la adquisición de usuarios y fomentar las transacciones digitales.

Pertamina también lleva una misión de sostenibilidad a través de un programa de intercambio de botellas de plástico para obtener puntos Mypertamina, descuentos de hasta el 25 por ciento para la compra de lubricantes Fastron y Enduro, así como la promoción de «regeneración barata» que proporciona beneficios directos a la comunidad.

Con una combinación de carreras oficiales, festivales de entretenimiento, para el apoyo económico local, Pertamax Turbo Drag Fest 2025 es un ejemplo concreto de cómo se puede procesar un evento de automovilismo en una máquina de negocios.

Pertamina Patra Niaga espera que este evento no solo dé a luz a los logros en la pista, sino que también revivirá el sector MIPYME, fortalezca la marca Pertamina y presente una experiencia digital más amplia para la comunidad.