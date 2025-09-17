Genjot Financial Literacy, Sucor Am presenta Sucorwave a los inversores

Yakarta, Viva – Afirmado de Sucor Asset Management (Sucor AM), los inversores necesitan acceso a información relevante y confiable directamente de sus administradores de inversiones. Especialmente en una dinámica de mercado en movimiento rápido.

Leer también: Orden Ministro de Finanzas Purbaya a los jóvenes: si invierte, ¡no fomo!



Sobre esta base, el presidente presidente Sucor Am Jemmy Paul Wawointana presentó solicitud La nueva digital que facilita la comunidad y la lealtad para fortalecer las relaciones con la base de los inversores minoristas en el sector de gestión de activos. La aplicación se llama Successwave.

«Presentamos a Sucorwave como un medio para fortalecer la comunicación, mientras construimos una cercanía a largo plazo con los inversores», dijo Jemmy en una declaración escrita en Yakarta, citado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Splashy Ojol quiere demostrar mañana, esta comunidad de conductores seguramente permanecerá en la niña



Explicó que Sucorwave es una plataforma comunitaria y una discusión integrada con el programa de lealtad Sucor AM. A través de Sucorwave, los usuarios pueden compartir información, discutir sobre inversión y estilo de vida, y obtener varios beneficios.

Según JEMMY, los valores principales de esta característica incluyen fácil de usar, informativo y propicio. La compañía también aplica cinco pilares de contenido en esta aplicación, incluida la información, la educación (alfabetización financiera), Historias de inversores, actividades comunitarias y productos (preguntas frecuentes, referencia y actualización del producto).

Leer también: Ahy revela que la inversión de la pared del mar gigante está abierta, no solo para China





Ilustración de las acciones emisor de los productores de acero

Jemmy agregó que este canal hizo la información del mercado, la visión de los administradores de inversiones, para que se pueda acceder a actividades comunitarias más rápido y más rápido. Sucorwave está presente como un puente de comunicación que complementa la distribución a través de APERD.

Al proporcionar acceso a la comunicación directa, estructurada y en tiempo real, Sucorwave ayuda a los inversores a obtener información más rápida y profunda, para poder tomar decisiones de inversión con más confianza.

Sucor AM llegó previamente a los inversores en varias regiones de Indonesia a través de asociaciones con 29 agentes vendedores, como bancos, fintech y valores. Con la presencia de Sucorwave, la compañía es optimista de que la relación ahora está equipada con canales de comunicación directa que son más intensos, transparentes e interactivos.

«Nuestro objetivo es fortalecer las relaciones con los inversores, mejorar conciencia de marca ser top-of-mindy fomentar la educación financiera más amplia «, dijo.