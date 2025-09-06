Genial para ser ciudadano, Vincent Verhaag aparentemente no tiene activos en los Países Bajos

Yakarta, Viva – Vincent Verhaagmarido del artista Jessica IskandarAhora es legítimo tener el estado de un ciudadano indonesio (Ciudadano indonesio). El hombre que nació el 29 de julio de 1992, anteriormente era un ciudadano holandés, pero decidió liberar su antigua identidad para estar completamente comprometido con su pequeña familia en Indonesia.

La noticia oficial fue distribuida directamente por el Ministro de Derecho de la República de Indonesia, Supratman Andi Agtas, a través de su cuenta personal de Instagram, hace algún tiempo. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Hoy recibí una visita del Sr. Vincent Verhaag @V.andrianto, el esposo de la Sra. Jessica Iskandar @InJedar, en el contexto de las discusiones relacionadas con el proceso de dar la ciudadanía de la República de Indonesia», escribió el Ministro Supratman, citado el sábado 6 de septiembre de 2025.

Afirmó que la concesión del estado de ciudadanía aún prioriza los principios legales.

«Esta reunión es parte de nuestro compromiso de garantizar que cada proceso de administración de ciudadanía se ejecute de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, y aún mantenga el principio de transparencia y responsabilidad», agregó.

Vincent también expresó su gratitud por el proceso que vivió.

«Gracias, el ministro por su invitación, es genial poder conocerte, especialmente por su apoyo, es realmente extraordinario para mí convertirme en un ciudadano indonesio sólido», dijo.

Jessica Iskandar o Jedar se unieron para compartir el orgullo a través de las cargas de las redes sociales.

«Felicitaciones, querida @V.andrianto, que ha sido legítima para convertirse en ciudadanos indonesios. Me conmovió que intentes procesar a este ciudadano indonesio y liberar a la ciudadanía holandesa porque quieres ser totalmente responsable de tus hijos y esposas. Espero que siempre bendicen y suave en cada uno de tus esfuerzos. Amén. Estoy muy orgulloso de ti, mi vincente», escribió.

Aparentemente, esta gran decisión no fue sin razón. En una entrevista en el programa de televisión, Vincent admitió que había querido convertirse en ciudadano indonesio, pero solo sólido después del matrimonio y tener hijos.

«En realidad, he estado queriendo, pero sigo pensando en ello. Desde el matrimonio y tengo tres hijos, ¿qué más quieres?» dijo.

También mencionó el acceso al pasaporte que anteriormente facilitaba viajar, pero ya no era relevante para él.

«Cuando se ve en términos de acceso al pasaporte que anteriormente era un acceso amplio para unas vacaciones, pero si para vivir en los Países Bajos no hay más familias», explicó Vincent.

Además de los factores familiares, se siente más cómodo con la cultura indonesia. Además, el propio Vincent afirmó no tener activos en los Países Bajos.

«Prefiero elegir Indonesia. He vivido en los Países Bajos y ya sé cómo allí. Aquí la gente es amigable. Además, también creo que no hay activos, los padres tampoco existen», concluyó.