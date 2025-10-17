Genial carrera de autos entre ex entrenadores de la selección nacional de Indonesia: Patrick Kluivert vs STY

Yakarta, VIVA – No sólo son buenos formulando estrategias en el campo, los dos son ex entrenadores. Selección Nacional de Indonesia — Patricio Kluivert y Shin Tae-yong (STY) – también tienen un gran gusto en vehículos. Recopilación móvil reflejan sus estilos de vida y personalidades individuales, desde elegantes y eficientes hasta lujosos y extravagantes.

Según el seguimiento de VIVA Otomotif del viernes 17 de octubre de 2025, mientras entrenaba a Indonesia, Shin Tae-yong era conocido por los prestigiosos coches oficiales de Hyundai Motors Indonesia (HMID). Como parte de la colaboración con la federación nacional de fútbol, ​​Hyundai proporcionó varios vehículos premium para apoyar las actividades del entrenador de Corea del Sur.

Se le ha visto utilizando el Hyundai Palisade, un SUV grande con un diseño elegante y una cabina espaciosa, así como el Hyundai Staria, un monovolumen futurista que resulta cómodo para la movilidad del equipo. No solo eso, STY también pudo conducir el Genesis G80 Electrified, un sedán eléctrico de lujo que enfatiza su imagen moderna y respetuosa con el medio ambiente.

Se estima que la colección de vehículos utilizados por STY vale más de 3.000 millones de IDR. Cada automóvil que utiliza muestra su profesionalismo y disciplina únicos, al mismo tiempo que ilustra la estrecha colaboración entre Hyundai y PSSI durante su período como entrenador.

A diferencia de STY, Patrick Kluivert tiene los gustos automovilísticos típicos de una estrella del fútbol europeo. Se sabe que al exdelantero del Barcelona y de la selección holandesa le gusta coleccionar coches de alto rendimiento.

Una vez fue propietario de un Mercedes-Benz AMG GT R, un superdeportivo de 577 CV apodado la “Bestia del Infierno Verde” por su extraordinario rendimiento en el circuito de Nürburgring. Además, Kluivert también posee un Bentley Continental GT, un cupé de lujo que es un símbolo del lujo británico por su combinación de gran potencia y alto confort.

Curiosamente, Kluivert también es conocido por utilizar el Volkswagen Caravelle T5, un monovolumen premium que es más práctico pero elegante. Este coche se utiliza a menudo para viajes en familia, mostrando el lado relajado y personal del autocar.