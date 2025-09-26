General Tandyo Asegúrese de que el MBG construido por el TNI sea seguro y no tóxico

Yakarta, Viva – Comandante Adjunto del TNI General Tandyo Budi Revita Afirmó que los alimentos producidos por la cocina nutritiva (MBG) libre de TNI son seguros para el consumo y la calidad. Esta afirmación se transmitió respondiendo a la noticia de varios residentes sospechosos de ser envenenados después de comer alimentos MBG en varias áreas.

Leer también: Dudung sobre el tema de los escenarios de emergencia marcial: no he escuchado



«El MBG que fue construido por el TNI, creo que no hay higiene y que no hay informes posibles hasta ahora esta semana, las noticias están llenas de varias unidades de servicios de nutrición desfavorecidos (SPPG)», dijo Tandyo al abrir la competencia internacional de Taekwondo en Gor Ahmad Yani, Ciente de TNI, CILANGKAP, East Jakarta.



Diputado comandante de TNI General Tni Tandyo Budi Revita en Gor Ahmad Yani, sede de TNI,

Leer también: Fotos de inteligencia viral arrestadas por Brimob, comandante adjunto del TNI: no debe ser necesario distribuir



Según Tandyo, la cocina MBG operada por el TNI se lleva a cabo con estrictos estándares, que van desde el procesamiento de ingredientes alimentarios hasta su presentación. Cada menú ciertamente tiene valor nutricional y se mantiene limpio.

También agregó que el comandante de TNI General Agus Subiyanto, junto con el Jefe de Gabinete, estaban en solitario para inaugurar el programa MBG directamente.

Leer también: El comandante adjunto del TNI abrió sus votos sobre los supuestos miembros de Bais fue arrestado durante la manifestación



Tandyo espera que el lanzamiento del programa MBG en Solo pueda descartar la duda pública y fortalecer la confianza pública de que los alimentos distribuidos son completamente seguros y útiles.

«Esperemos que el comandante de TNI pueda enderezarlo todo para que el programa gubernamental que se siente directamente a la comunidad se pueda llevar a cabo bien», explicó Tandyo.

El programa MBG en sí es uno de los pasos estratégicos del TNI para ayudar a la realización de la nutrición comunitaria, al tiempo que apoya los programas gubernamentales para mejorar el bienestar de las personas. (ENTRE)