General ruso asesinado por una bomba debajo de su coche en Moscú







Un general ruso murió el lunes por la mañana después de que un artefacto explosivo detonara debajo de su automóvil en Moscúy los investigadores dijeron que Ucrania podría estar detrás del ataque, el tercer asesinato de este tipo de un alto oficial militar en un año.

El teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, murió a causa de sus heridas, dijo Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación de Rusia, la principal agencia de investigación criminal del país.

«Investigadores Están siguiendo numerosas líneas de investigación sobre el asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos», afirmó Petrenko.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente Vladimir Putin fue informado inmediatamente sobre el asesinato de Sarvarov.

El Ministerio de Defensa dijo que Sarvarov había luchado previamente en Chechenia y participado en la campaña militar de Moscú en Siria.

Hace poco más de un año, el 17 de diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado por una bomba escondida en un scooter eléctrico frente a su edificio de apartamentos. También murió el asistente de Kirillov. El servicio de seguridad de Ucrania se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Un hombre uzbeko fue rápidamente arrestado y acusado de matar a Kirillov en nombre del servicio de seguridad ucraniano.

El presidente ruso Vladimir Putin describió el asesinato de Kirillov como un «gran error» cometido por las agencias de seguridad rusas, señalando que deberían aprender de ello y mejorar su eficiencia.

Pero en abril, otro alto oficial militar ruso, el teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del principal departamento operativo del Estado Mayor, murió por un artefacto explosivo colocado en su automóvil estacionado cerca de su edificio de apartamentos en las afueras de Moscú. Un presunto autor fue rápidamente arrestado.

Moscú también ha culpado a Ucrania de varios atentados con bombas y otros ataques en Rusia.

