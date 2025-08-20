General de Brigadier Sumy Hastry enfatiza los resultados de la prueba de ADN del hijo de Lisa Mariana según la ciencia

Yakarta, Viva – Drama largo para la disputa de celebridades Lisa Mariana con el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil (RK), finalmente encontró la ronda decisiva. La policía confirmó los resultados Tes ADN El hijo de Lisa Mariana se hace científica e innegable.

La certeza fue transmitida directamente por Karo Labdokkes Pusdokkes Polri, Brigadier General of Police Sumy Hastry Purwanti. Afirmó que el proceso de inspección fue de acuerdo con los procedimientos científicos, por lo que los resultados fueron finales.

«Los resultados del examen de ADN del laboratorio de ADN en la policía nacional Rolabdokes Pusdokes se transmitieron en la verdad de acuerdo con el mejor conocimiento», dijo Sumy durante una conferencia de prensa en la sede de la Policía Nacional, el miércoles de 2025.

La razón por la que Ridwan Kamil quería ayudar a las tarifas de matrícula de Lisa Mariana

Según él, se tomaron muestras de ADN de RK, Lisa Mariana y los niños ca. Después de ser analizado del 8 al 12 de agosto, los resultados son claros: la mitad del ADN de CA coincide con Lisa Mariana, pero no con RK.

«Tal vez el paso más cercano es que haremos un título de caso relacionado con los pasos que tomaremos más tarde. Más tarde actualizaremos», dijo.

Anteriormente informó, finalmente se respondió un largo misterio sobre la polémica de una niña famosa Lisa Mariana. Los resultados de la prueba de ADN que habían sido esperados por el público fueron anunciados por la Policía Nacional e hicieron una conmoción.

La prueba de ADN realizada por la policía nacional Pusdokkes aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con la hermana LM CA Inicials no tenía un ADN o no una compatibilidad idéntica», dijo el Jefe de la Dirección I de los actos cibernéticos de la Agencia de Investigación Criminal, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.