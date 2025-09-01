General de Brigadier Agus Wijayanto asegura 7 figuras detrás del Brimob Death Rantis original

Yakarta, Viva – La Policía Nacional se aseguró de que las siete personas que habían sido aseguradas relacionadas con el incidente de Rantis (vehículo táctico) Brote Corriendo sobre la motocicleta en línea Taxi Driver Affa Kurniawan hasta la muerte, realmente miembro BRIMOB ACTIVO.

Esto fue confirmado por la División Profesional KarowabProf y la seguridad de la Policía Nacional, el general de brigada, Agus Wijayanto. Explicó que la Tela actuó de acuerdo con los hechos.

«Dios desee, nos movemos como es de acuerdo con los hechos, y estos siete miembros son miembros de Brimob», dijo, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Entonces, negó las cosas que circulan en las redes sociales dijeron que su identidad fue cuestionada por el público. Además, la Comisión Nacional de Policía (Kompolnas) como fiesta externo ya se verifica directamente.

«Desde Kompolnas, inmediatamente hemos llevado a cabo cheques y proporcionamos acceso completo al equipo de Kompolnas, inmediatamente han visto y solicitado y solicitando a KTA y luego puede ser respondido por el equipo de supervisión externo si aún podría dudarse», dijo.

Se sabe que el conductor ojol Llamado Affan Kurniawan, murió después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

La División de Profesional y de Seguridad de POLRI dijo que se demostró que habían violado el código ética Profesión polri. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.