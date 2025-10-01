El Festival de Cine de Miami de Miami Dade College dio a conocer su alineación para la duodécima Gemas del Festival de Cine de Miamique se unen al 29 de octubre de octubre. 5. Comenzando el festival está «No otra opción» de Park Chan-Wook: Park estará presente para recibir el Premio Precious Gems Master.



Otros tres homenajeados del Premio Gema Precious Gem son Lucy Liu, quien será honrada en una proyección de su drama «RoseMead», la diseñadora de disfraces «Clueless» Mona May, quien asistirá a una proyección del 30 aniversario del clásico de comedia y la directora «Dead Man’s Wire», Gus Van Sant, quien será galardonada con una evaluación de su último drama.



El poder estrella del festival continúa con el Dylan O’Brien (estrella del festival «Twinless»), que recibirá con el premio Vanguard, y Ethan Hawke, quien será honrado con el Variedad Premio Virtuoso.

El festival se cierra con «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery de Rian Johnson e incluye proyecciones centrales de» Belén «,» Hamnet «,» Jay Kelly «,» Nuremberg «,» Valor sentimental «y» El agente secreto.



«La duodécima edición de Gems reúne algunas de las películas más esperadas de la temporada junto con nuevos descubrimientos atrevidos», dijo Lauren Cohen, directora de programación. “With 40 prestige titles, this is the largest GEMS lineup we have brought to our Miami audience to date. To be able to celebrate the work of incredible storytellers such as Noah Baumbach, Park Chan-wook, Guillermo del Toro, Paolo Sorrentino, Jafar Panahi, Luca Guadagnino, Rian Johnson, Richard Linklater, Gus Van Sant, and Chloé Zhao all En una alineación, captura la riqueza y la diversidad del cine mundial hoy.



El festival también se proyectará «cancelado: la historia de Paula Deen» con la aclamada asistencia directora de Miami y Fest Regular Billy Corben.

El festival también le da la bienvenida a V-Me Media y Directv como patrocinador del contenido en español del Festival de Cine de Miami Gems, que esto incluye «un poeta» (Colombia), «Belen» (Argentina), «Sordos» (España), «Sirat» (España) y la película de inglés de Michel Franco «Dreams» (México).

Otras películas de alto perfil en el festival incluyen «After the Hunt» de Luca Guadagnino, «Blue Moon» de Richard Linklater y «Nouvelle Vague», «Christy» de David Michôd, «Frankenstein» de Guillermo del Toro, «Bradley Cooper» es esta cosa sobre? «Jafar Panahi» It Just Anc Accident «Y BaLy Wang» y Bany Wang «y» Slatys «.



«El público puede esperar que Gems 2025 sea una de nuestras ediciones más memorables hasta ahora», dijo James Woolley, ejecutivo del festival. «A medida que continuamos cementando nuestro lugar en el circuito de premios de otoño, estamos más que encantados de honrar al cineasta y el visitante Park Chan Wook, la artista pionera Lucy Liu y la innovadora diseñadora de disfraces Mona May, junto con Ethan Hawke, Dylan O’Brien y Gus Van Sant por sus increíbles contribuciones a la industria del entretenimiento».

Para obtener más información sobre el festival, visite miamifilmfestival.com.