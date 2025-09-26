VIVA – Federación Mundial de Fútbol (FIFA) Impuso oficialmente sanciones severas a la Asociación de Fútbol de Malasia (Familia) así como siete jugadores extranjeros que fortalecen el equipo nacional de Malasia.

Informes de la página de los cuerpos judiciales de la FIFA, esta sanción está relacionada con el supuesto uso de documentos falsos para suavizar el proceso de naturalización para que los jugadores puedan desempeñarse en el evento internacional.

El Comité Disciplinario de la FIFA declaró que FAM violó el Artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA con respecto a la falsificación y manipulación de documentos. En la investigación, se descubrió que FAM presentó la solicitud de viabilidad de un jugador utilizando documentos no válidos.

Los siete jugadores habían aparecido en el partido de clasificación de la Copa Asiática de la AFC 2027 contra Vietnam el 10 de junio de 2025, aunque había habido una protesta con respecto al quinto estado de viabilidad de ellos: Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Brandão Figiriredo, Jon Irazá Iraurgui y Hector Alejandro Heyjandro Heyejuyro.

Fam was fined the Chf of 350,000 (around Rp6.3 billion), while seven players namely Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Irargui, and Hector Alejandro Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Irargui y Héctor Alejandro Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão figuran en el castigo de prohibir jugar en todas las competiciones relacionadas con el fútbol durante 12 meses y una multa de CHF 2,000 respectivamente.

La FIFA enfatizó que el problema de la viabilidad de los jugadores para defender al equipo nacional de Malasia continuará hasta el tribunal de fútbol de la FIFA. FAM y los jugadores recibieron 10 días para solicitar una decisión oficial por escrito, que luego podría presentarse al Comité de Apelaciones de la FIFA.

Este caso es un gran golpe para el fútbol de Malasia, que está tratando de aumentar la competitividad en la escena asiática a través de la política naturalizada de los jugadores.