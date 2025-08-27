GEMPAR, el presidente del PSSI Malasia renunció oficialmente

VIVA – Fútbol de Malasia Noticias impactantes. Datuk Mohd Joehari Ayub De repente renunció al cargo de presidente de la Federación de Fútbol de Malasia (Familia), Martes 26 de agosto de 2025

Esta decisión de renuncia ocurrió menos de seis meses después de que Joehari Ayub fue elegido como presidente de FAM para el período 2025-2029 en el Congreso Electoral que tuvo lugar en febrero pasado.

Antes de servir como el Octavo Presidente de Fam, Joehari Ayub fue el vicepresidente de FAM y se convirtió en el primer presidente de Sabah. Reemplazó a Tan Sri Hamidin en febrero.

Citado de los New Straits Times, Joehari Ayub ha presentado una carta de renuncia el viernes pasado … Se dice que los «problemas de salud» son la razón detrás de la decisión de su fondo.

La última vez que se vio Joehari Ayub en Wisma Fam, Kelana Jaya, fue el 11 de agosto. En ese momento, presidió la reunión de Expo Fam. Desde la reunión, Joehari nunca ha sido visto en varias actividades de FAM.

Hasta ahora, FAM no ha emitido una declaración oficial sobre la renuncia de Joehari. Sin embargo, los miembros de Exco Fam están programados para celebrar la reunión de hoy, miércoles (27/27), para discutir la decisión de Joehari.

«Secretaría [FAM] ha recibido una carta de renuncia [Joehari Ayub]Y la reunión de Exco se llevará a cabo el miércoles para discutir este tema. La nueva decisión se anunciará después de la reunión «, dijo una fuente a NST.

Basado en los artículos de asociación, FAM debe celebrar un Congreso extraordinario dentro de los tres meses. Se debe informar a todos los miembros sobre el lugar, la fecha y la agenda al menos un mes antes del evento.

Mientras tanto, el vicepresidente Fam, Datuk Yusof Mahadi, está listo para asumir el cargo de presidente interino hasta que el nuevo presidente fue nombrado oficialmente.

La historia registrada, en 2016, Expo Fam pudo rechazar la renuncia del presidente Tengku Abdullah Ahmad Shah, pero finalmente aceptó la decisión.

La repentina partida de Joehari Ayub también creó especulaciones entre los observadores de fútbol de Malasia con respecto a la dirección del liderazgo de FAM en el futuro.