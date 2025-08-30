GEMPAR, Dewa Transfer Fabrizio Romano anuncia a los jugadores del equipo nacional de Indonesia se unen a Lille

VIVA – Jugador Equipo nacional Indonesia, Calvin Verdonk Comenzará una nueva aventura en Europa. El retroceso de 28 años fue reclutado oficialmente por el Ligue 1 Club, Lillede Nij nijmegen.

Esta noticia fue revelada por primera vez por un experto en transferencia italiano, Fabrizio Romano. Lille y NEC estuvieron de acuerdo en tres millones de euros o alrededor de Rp57 mil millones.

«Verdonk jugará su último partido con NEC, luego se sometió a una prueba médica en Lille», escribió Romano en su cuenta personal de Instagram, el sábado 30 de agosto de 2025.

Match de despedida de Verdonk

Está previsto que Verdonk aparezca por última vez cuando NEC se enfrenta a Fortuna Sittard, domingo 31 de agosto de 2025. El duelo también reunió a Verdonk con otros colegas del equipo nacional indonesio, Justin Hubner.

Su rendimiento constante hace que Lille se enamore. Verdonk no es solo el pilar principal de NEC, sino que también confía como capitán adjunto. En la actualidad, NEC incluso encabezó la clasificación Eredivisie.

Mientras tanto, Lille es conocida como el mejor equipo de la Liga Francesa. La temporada pasada, terminaron quinto y confirmaron boletos para la Europa League. Esta temporada, Lille ha recolectado cuatro puntos de dos partidos y ocupa la sexta posición de la clasificación.