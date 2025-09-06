Géminis South Telescope captura la cola en expansión del cometa interestelar 3i-atlas







Observaciones del sur de Géminis telescopio En Chile, revele una cola en crecimiento en un cometa que está visitando de otra estrella, en las imágenes más detalladas tomadas de los 3i-Atlas recientemente descubiertos.

Muestran un amplio coma de polvo y gas alrededor de la bola de hielo a medida que acelera hacia el sol, y también una cola más extendida que en disparos anteriores. Las nuevas imágenes confirman que el cometa se está volviendo más activo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};





Fuente