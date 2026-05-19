Gemini recibirá dos nuevas voces justo a tiempo para Google I/O 2026

Edgar Cervantes / Autoridad Android

TL;DR Además de su nueva interfaz de usuario en Android, Google Gemini también recibirá nuevas animaciones en la aplicación y dos nuevos sonidos.

Ambos cambios ya se han implementado y pronto estarán disponibles para todos los usuarios.

Estas nuevas voces parecen limitarse a Estados Unidos por el momento.

No quiero perderme lo mejor de Autoridad de Android?

Además, la aplicación Gemini también incluye dos nuevos sonidos para que los usuarios elijan: Flare y Glow. Estas voces se suman a las diez voces ya disponibles en los ajustes de Gemini.

Aunque la nueva animación aparece en mi teléfono, todavía no tengo acceso al nuevo sonido. Es probable que estas nuevas voces se limiten por el momento a Estados Unidos. También es posible que los cambios se estén implementando lentamente y puedan llegar a más usuarios con el tiempo.

¿Está disponible para ti el nuevo sonido Gemini? 3 votos Sí, puedo ver las opciones «Destello» y «Resplandor». 33 % No, no veo ninguna opción de sonido nueva. 67 %

Este cambio se produce justo antes de la conferencia magistral de Google I/O 2026 programada para hoy. En el evento esperamos escuchar más sobre Gemini, incluida la nueva versión de IA. Google ya mostró Gemini Intelligence en The Android Show la semana pasada, pero había mucho más para compartir en la conferencia magistral de hoy.