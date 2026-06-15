Gemini 3.5 Flash supera al modelo anterior en Android

Joe Maring / Autoridad de Android

TL;DR Los resultados de Google Android Bench muestran que el Gemini 3.5 Flash va por detrás del modelo anterior a pesar de su posición premium.

Gemini 3.5 Flash no logró estar entre los cinco primeros, mientras que OpenAI GPT 5.5 ocupó el primer lugar y Gemini 3.1 Pro Preview superó a su sucesor.

El último modelo Flash de Google obtuvo una puntuación de 63,7 y fue la opción más cara del ranking, con una media de 147,1 dólares por ejecución.

Google acaba de actualizar su clasificación de Android Bench y los resultados muestran un panorama confuso para los desarrolladores. El nuevo Gemini 3.5 Flash de Google va activamente por detrás de su predecesor y cobra tres veces más por usarlo.

La última tabla de clasificación de codificación de Android, un punto de referencia que evalúa qué tan bien los diferentes modelos de IA pueden realizar tareas de desarrollo de Android, presentó Gemini 3.5 Flash por primera vez, pero el recién llegado no llegó a estar entre los cinco primeros. Encabezando la lista estaba GPT 5.5 de OpenAI, que obtuvo una puntuación de 74, seguido por GPT 5.4 y el modelo anterior de Google, Gemini 3.1 Pro Preview, ambos con 72,4. El nuevo modelo Claude Opus también supera a la variante Flash.

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El Gemini 3.5 Flash obtuvo una puntuación de 63,7, ubicándose sexto en la general. Pero lo que sorprende más es su eficiencia. El modelo promedió un total de 355,9 tokens, un gran salto en comparación con otros sistemas, según los datos de referencia de Google. Cuesta un promedio de 147,1 dólares, lo que lo convierte en el modelo más caro de toda la lista, incluso con un rendimiento más lento que el de algunos de sus competidores.

En contexto, la marca Flash de Google siempre ha priorizado la velocidad y los precios más bajos. En Google I/O 2026, la compañía anunció el modelo Flash más potente jamás creado, Gemini 3.5 Flash, que, según afirma, tiene capacidades de codificación más sólidas y mejor soporte para agentes de inteligencia artificial y flujos de trabajo complejos. Google también dice que el modelo supera al Gemini 3.1 Pro en una serie de pruebas internas y produce resultados hasta cuatro veces más rápido que el modelo líder de la competencia.

Sin embargo, los puntos de referencia de Android cuentan una historia diferente. Gemini 3.5 Flash puede brillar en una evaluación más amplia de tareas de codificación y agentes ejecutadas por Google, pero su desempeño en tareas reales de desarrollo de Android parece no ser estelar. Por ejemplo, Gemini 3.1 Pro Preview ofrece puntuaciones mucho mejores por aproximadamente un tercio del costo, como lo señaló 9to5Google.

La pregunta más importante ahora es si Google puede mejorar Gemini 3.5 Flash con una actualización o si el próximo Gemini 3.5 Pro cumplirá mejor las promesas de rendimiento de la compañía. Por ahora, los propios números de Google muestran que lo más nuevo no siempre es mejor.