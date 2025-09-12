Gemilang debut Thom Haye y Eliano, Persib Hajar Persebaya

VIVA – Perseguidor Bandung ganó una importante victoria por 1-0 Persebaya Surabaya en la quinta semana de la Super League 2025/2026 en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), viernes 12 de septiembre de 2025.

El objetivo único de Uilliam Barros fue la diferencia, pero el enfoque principal estaba en el debut. Thom Haye quien inmediatamente dio un nuevo color en el centro del campo de Maung Bandung.

Desde el comienzo de la pelea, Persib apareció presionando. Se crearon varias oportunidades a través del encabezado de Federico Barba, Frans Putros Kick, hasta la dura patada de Barros que solo golpeó el bar. Sin embargo, la primera mitad todavía terminó sin un gol.

El punto muerto finalmente estalló en el minuto 53. Berguinho apuñaló del lado derecho y luego quitó el cebo maduro que Barros terminó con una dura patada horizontal. El puntaje cambió 1-0 para PERSIB.

Poco después de ese gol, el entrenador Bojan Hodak hizo un gran avance al incluir a tres nuevos jugadores a la vez: Thom Haye, Eliano Reijndersy Andrew Patrick Jung. De los tres, el debut de Haye llamó inmediatamente la atención.

El mediocampista indonesio-dutch parecía confiado en la regulación del ritmo del juego. La distribución de la pelota es ordenada, su visión de jugar hace que el ataque Persib sea más animado y cortó el flujo de ataques de Persebaya varias veces en el centro del campo.

Aunque el partido se detuvo en el minuto 72 debido a fuertes lluvias que inundó el campo, Haye permaneció constante hasta que el partido se reanudó. Su sólida apariencia ayudó a Persib a mantener la excelencia.

El drama ocurrió en los minutos finales cuando el mediocampista de Persebaya Francisco Rivera fue recompensado con una tarjeta roja debido a una fuerte violación de Luciano Guaycochea. Hasta que sonó el silbato largo, el puntaje 1-0 duró PERSIB.

Esta victoria no solo fortaleció la posición de Persib en la parte superior de la clasificación, sino que también marcó el brillante debut de Thom Haye, que inmediatamente tuvo un impacto real en el equipo. El apoyo de Bobotoh era aún más probable, con la esperanza de que Haye pudiera convertirse en un nuevo motor de Maung Bandung esta temporada.