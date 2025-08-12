Gema oculta Bali ofrece amanecer en los bosques y juegos de manglares en el océano, no Canggu o Ubud

Tabanan, viva – Bali Durante mucho tiempo ha sido sinónimo de salud y estado físico, atrayendo así a turistas e inversores de estilo de vida que buscan equilibrio, calma y vida holística.

Nuanu Creative City, por ejemplo, un área creativa y moderna con un área de 44 hectáreas se construyó alrededor de Nying Sing Beach, precisamente en la aldea de Beraban, Regencia Tabanan.

Nuanu está diseñado como un ecosistema integrado que tiene espacios especiales para aprender sobre educación, artes y cultura, naturaleza, salud y estado físico, así como residencias y estilos de vida, ya que los cinco pilares se mantuvieron firmes.

El nombre Nuanu proviene de la palabra balinese, No.lo que significa ‘en el proceso’. Desde su construcción que comenzó por primera vez en octubre de 2020, Nuanu ha seguido procesando en desarrollo o actividades.

Una de las atracciones en Nuanu es Oshom. Basado en los datos procesados, este hotel boutique de lujo se estableció a principios de 2025 y se encuentra en la playa de arena negra de la playa de Nying.

Desde el sol que se eleva sobre el bosque de manglar hasta la puesta de sol en el océano, Oshom ofrece una atmósfera impresionante y atenta al mismo tiempo.

El diseño de Oshom refleja la filosofía de la perfección de Wabi-Sabi en las imperfecciones, equilibra la belleza de la naturaleza con sutil elegancia.

Hay 18 habitaciones que ofrecen acceso directo a la playa, con 11 Suite del océano y 7 Escondites de la casa del árbol que es remoto.

Suite del océano frente al Océano Índico, mientras Escondites de la casa del árbol Ubicado en un bosque de manglar junto al río.

Ubicado lejos de la multitud de Bali como Cangisco o UbudEste hotel boutique de lujo es mejor adecuado para actualizarse por un momento de la creatividad o relajarse por un momento para la condición física al final del viaje.

Con acceso completo a una ciudad creativa de Nuanu más amplia, completa con un parque de arte, un club costero y un ritual de fitness, permanecerá en un lugar diseñado para desencadenar inspiración. Sí, Oshom es una combinación de intimidad y arte.