¡Geger! Umi Cinta fue invadido por el tema de ‘Rp1 millones entrando en el cielo’, decidido a levantar el juramento del Corán

Kota BekasiVIVA – El tema caliente que arrastró el nombre de Umi Cinta Alias YP finalmente fue respondido. La mujer que más tarde se destacó negó fuertemente la acusación de que estudiar El lleva a Peg Infaq Rp1 millones con una garantía para ingresar al cielo.

Leer también: 5 Hechos de calor polémico de la recitación de Umi Cinta, de una refutación de Rp1 millones al cielo a la respuesta de PBNU



Transmitió la aclaración directamente cuando cumplió el llamado del Consejo de Ulema indonesio (Mui) Ciudad de Bekasi, jueves 14 de agosto de 2025, después de la polémica del rechazo de los residentes de su recitación en Babelan, Bekasi.

«Como he dicho al presidente del MUI y las filas, no es cierto (alrededor de un millón de rupias). Todas las noticias que son confusas hasta ahora, pagar Rp1 millones están garantizados para ingresar al cielo, eso no es cierto», dijo.

Leer también: Viral ‘Entrando en el cielo paga un millón’, Mui Bekasi revela los verdaderos hechos sobre la recitación de Umi Cinta





Captura de pantalla de video de los residentes de Bekasi sobre la recitación de Umi Cinta

No solo hablando, Umi Cinta está decidido a prestar juramento al Corán para probar sus palabras.

Leer también: Sigue los estudios de Iqdam Gus, ¿cuál es la religión de DJ Panda?



«He prometido al Corán, eso no es cierto. Todas las noticias que han sido virales para YouTube, eso no es cierto. La verdad es que no hay desviado, no hay un pago de 1 millón garantizado para ingresar a mi cielo de mí, no cierto», dijo.

El presidente de la ciudad de Bekasi, Mui, Saifuddin Siroj, aseguró que los resultados de su profundización estuvieran en línea con la declaración de Umi Cinta.

«Que la recitación allí no hay indicios de desviar de las enseñanzas islámicas. Repito, la recitación no tiene indicios de desviar de las enseñanzas islámicas», dijo Saifuddin.

Aun así, Mui todavía recomienda que la recitación en la casa de Umi Cinta se detenga temporalmente y se mude a otro lugar después de embolsar el permiso de los residentes.

«Por el momento, la recitación realizada en la casa de la madre de la hija se detuvo para pedir más permiso de los residentes para cuidar las licencias contra los residentes», dijo.

Para tener en cuenta, los residentes de Cimuning, distrito de Mustikajaya, la ciudad de Bekasi, Java Occidental, fueron horrorizados por el video de recitación viral en poder de una mujer con las iniciales Py, familiarmente llamadas Umi Cinta.

En el video subido por la cuenta X @diinorawrrrrrr, docenas de residentes entregaron una casa donde tuvo lugar la recitación. La protesta fue provocada por supuestas promesas de ‘garantías para ingresar al cielo’ para los peregrinos que depositaron RP1 millones.

«Uno de los reconocimientos que desencadenó la ansiedad fue el atractivo de ingresar al cielo para los miembros que dieron Infaq Rp1 millones», fue citado de la cuenta, el miércoles 13 de agosto de 2025.