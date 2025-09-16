Geger Taiwán prohíbe el consumo de indomie soto banjar, voz abierta indofood

Yakarta, Viva – Fabricante Instant MI, PT De indofoo CBP exitoso Makmur TBK (ICBP), abra el sonido relacionado con el descubrimiento del contenido peligroso de los pesticidas de óxido de etileno en un paquete de polvo de sabor a 0.1 mg/kg sobre Indomie Sabor Soto banjar Limau renuncia por la autoridad de las drogas y los alimentos en el Ministerio de Salud Taiwán.

La compañía asegura que todos los productos instantáneos de fideos producidos en Indonesia se procesen de acuerdo con los estándares de seguridad alimentaria para la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM).

Citando la divulgación de información, todos los productos de fideos instantáneos han cumplido con el estándar del Codex para fideos instantáneos. De hecho, ha obtenido la Certificación Nacional Estándar (SNI) de Indonesia y se produce en instalaciones de producción certificadas por los estándares internacionales ISO 22000 o FSSC 22000 para el sistema de gestión de seguridad alimentaria.

«Si bien los requisitos, regulaciones y condiciones para la seguridad alimentaria en el país de destino de exportación pueden ser diferentes de los requisitos, regulaciones y condiciones de seguridad alimentaria en Indonesia, que siempre son cumplidas por la compañía para cada país de destino de exportación, incluido Taiwán», explicó el Secretario de ICBP, Gideon A. Putro, citado a partir de su declaración escrita el martes 16 de septiembre, 2025.

Gideon agregó, los productos con estas variantes fueron importados por importadores que no eran el distribuidor oficial de la compañía. Reveló que hasta ahora la variante no se comercializó ni se exportó a Taiwán.

«La compañía coordina intensamente con BPOM RI que continuará coordinando con autoridad competente en Taiwán para hacer un seguimiento y monitorear el desarrollo de este asunto», dijo Gideon.

Pada tanggal 12 September 2025, BPOM RI selaku regulator produk obat dan makanan di Indonesia telah menyampaikan Penjelasan Publik Nomor HM.01.1.1.2.09.25.151 Tanggal 12 September 2025 tentang Pemberitaan Temuan Mi Instan Mengandung Etilen Oksida di Taiwan, yang menyatakan Bahwa Produk mi Instan Varian Tersebut Telah Memiliki Izin EDAR BPOM RI SEHINGA DAPAT BEREDAR DI INDONESIA DAN TETAP DAPAT DIKONSUMSI.

«El incidente no tuvo un impacto material en las actividades operativas y el desempeño financiero de la Compañía. Por lo tanto, la explicación que se puede transmitir, gracias por la atención prestada», continuó Gideon.

Según la observación de Viva en Stockbit, el precio de las acciones de ICBP fue monitoreado para dispararse un 0,54 por ciento a un precio de 9,725 a 11.14 WIB el martes 16 de septiembre de 2025.