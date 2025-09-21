¡Geger! Soldados de TNI en Ojol en Pontianak, dijo esto.

PontianakVIVA – Un video viral en las redes sociales hace una conmoción. La grabación muestra una acción arrogante de una persona soldado TNI Cual derrotar Driver Ojol Ojek (Ojol) después de una pelea en las calles de la ciudad de Pontianak, West Kalimantan.

En el video, uno de los cuales se subió una cuenta de Instagram @Mood.Jakarta, un soldado con la F inicial detenida al costado de la carretera con un OJOL. La lucha se produjo hasta que finalmente el soldado supuestamente dio un golpe.

«El ejército indonesio en Pontianak fue repentinamente viral debido a que golpear a un taxista de motocicleta en línea», fue citado por la cuenta, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Los residentes de repente llegaron a presenciar el incidente candente. Según colegas víctima Llamado Dede, la conmoción comenzó cuando el automóvil conducido por F estaba a punto de retirarse. En ese momento, la víctima estaba atrasada mientras tocaba la bocina.

En lugar de los negativos, el soldado realmente salió del auto e inmediatamente golpeó al conductor de Ojol. El jefe del Centro de Información TNI (Kapuspen), general de brigada (MAR) Freddy Ardianzah, confirmó el incidente. Se aseguró de que F con el rango de teniente dos hubiera sido manejado por la Policía Militar de Kodam XII/Tanjungpura.

«El incidente fue cierto, en este momento el caso estaba siendo manejado por la policía militar Kodam XII/Tanjungpura. Una persona que supuestamente estaba involucrada había sido examinada y el proceso legal iba de acuerdo con las reglas vigentes en el TNI», dijo Freddy.

Según la información, ambos tenían mediación. Sin embargo, Freddy enfatizó que el proceso legal continuó. F también se ha disculpado directamente con la víctima, pero no detuvo los pasos legales.

«El comandante de TNI enfatizó que cada soldado que estaba demostrado que había cometido violaciones sería tratado con firmeza y que no había tolerancia.