¡Geger! Se sospecha que la mujer es una terapeuta asesinada trágicamente en la tierra vacante de Pejaten

Yakarta, Viva – una persona mujer cuya identidad es desconocida encontrada tierras sin vida detrás del edificio Tiki en el área de Pejaten, Pasar Minggu, South Yakarta.

Sucedió hoy alrededor de las 05.00 Wib. Sobre la existencia recomendaciones Esto estaba ladrando junto al jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, el adjunto Comisionado de Policía de la Policía Satrio Utomo.

«Así es (encontró el cuerpo de una mujer)», dijo, el jueves 2 de octubre de 2025.

Investigar una calibración, víctima sospechoso como persona terapeuta. Sin embargo, no se detalló dónde solía trabajar por la policía.

«Correcto (terapeuta)», dijo.

Aun así, no ha hablado más. Como lo que hiere en el cuerpo de la víctima. Ardian dijo que todavía estaban esperando los resultados autopsia El cuerpo de la víctima.

«Todavía esperando los resultados de la autopsia del hospital. Nos referiremos a la víctima del Hospital Kramat Jati», dijo nuevamente.