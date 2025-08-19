¡Geger! La «señorita» del comerciante petrolero de Riza Chalid, no ha sido examinado por la oficina del fiscal general

Yakarta, Viva – Casos supuestos corrupción Productos de refinería de petróleo crudo y pertamina que atrapan al comerciante de petróleo Mohammad Riza Chalid Sigue rodando caliente.

Leer también: La hermana de Hary Tanoe fue evitada en el extranjero después del caso de corrupción de Bansos



Oficina del Fiscal General (Hace) finalmente abrió su voz sobre el socio comercial de Riza, Irawan Prakoso, de quien se decía que era una persona de confianza sospechar. Hace confirmó que Irawan era parte del círculo de Riza.

Sin embargo, Irawan nunca había cumplido tres llamadas de investigadores y supuestamente se escapó en el extranjero. Jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna confirmó Irawan, Riza Chalid.

Leer también: KPK llama a la supuesta corrupción de la distribución de asistencia social que hace la pérdida estatal de RP. 200 mil millones



«Sí (Irawan Prakoso) la persona MRC», dijo Anang, martes 19 de agosto de 2025.



Jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna

Leer también: KPK Set 5 sospechosos de corrupción de asistencia social de corrupción, 2 corporaciones



En medio de la ausencia de Irawan, los investigadores de Jampidsus continuaron moviéndose. Cuatro autos de lujo fueron confiscados de un complejo de viviendas en Bekasi, West Java. Los detalles, BMW 528i Putih, dos unidades de Mitsubishi Pajero y Toyota Rush Black.

Con esta confiscación, se han asegurado un total de nueve autos afiliados por Riza Chalid. Anteriormente, los investigadores confiscaron por primera vez a Mini Cooper, Toyota Alphard y tres sedanes de Mercy.

El propio Riza Chalid fue nombrada sospechosa en la corrupción de corrupción de corrupción del aceite de pertamina para el período 2018-2023. Sin embargo, siempre estuvo ausente del examen a pesar de que había sido llamado cuatro veces, incluso después de ser oficialmente sospechoso.

Se sospecha que Riza lleva a cabo una gran intervención sobre la gobernanza del petróleo, incluido el plan de alquiler de la terminal de combustible en Merak. Ahora, la oficina del Fiscal General enfatizó que continuarían cazando todos los activos y personas afiliadas a Riza.