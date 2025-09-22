¡Geger! La dirección del oponente de la moto al empleado de Hajar Zaskia, mientras grita a los miembros

Yakarta, Viva – Artis Zaskia Adya Meca Furious después de que uno de sus empleados, Faisal, fue golpeado por una motocicleta que luchó contra la dirección y afirmó ser miembro.

La policía ahora está interviviendo en la investigación de este caso. El incidente se reveló a través de Instagram Subiendo @Zaskiaadyamecca. En su publicación, Zaskia compartió un breve mensaje de Faisal y una foto de un casco lleno de ampollas supuestamente debido al golpe del perpetrador.

«Hay una motocicleta de oponente, casi chocó contra la motocicleta de Faisal y Kala (hijo de Zaskia)», escribió Zaskia, citada el lunes 22 de septiembre de 2025.

La conmoción estalló cuando Faisal estaba tomando la escuela en ese momento. Sin embargo, los residentes habían calmado a los perpetradores hombre La camisa se resistió mientras afirmaba ser miembro, antes de finalmente huir.

«Los perpetradores fueron arrestados por los residentes, pero él gritó si era miembro, quién sabe qué miembros», dijo.

Investigar una calibración, el incidente supuestamente ocurrió en el área de Pasar Minggu. El jefe de policía de Pasar Minggu, el comisionado de policía Anggiat Sinambela, confirmó que su partido había recibido un informe de Faisal. En la actualidad, la policía se está moviendo para rastrear evidencia en la escena.

«Inmediatamente lo he revisado y lo revisé, donde sucedió, continuó siendo vendido CCTVÉl, quien es el oponente. Nos vamos más tarde de CCTV «, dijo Anggiat.

Aun así, Anggiat todavía es reacio a comentar sobre las afirmaciones de los perpetradores que afirman ser miembros. La identidad del hombre ahora se está explorando.

«Sí, lo investigaremos más tarde. Esperemos que haya instrucciones de CCTV o testigos en el lugar. Eso es eso primero», dijo.